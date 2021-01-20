В Нацбанке объяснили рост цен на продукты в декабре

Нур-Султан. 19 января. Kazakhstan Today - Годовая инфляция в Казахстане в декабре 2020 года составила 7,5%, при этом основной вклад в рост цен внесло удорожание продовольственных товаров, передает Kazakhstan Today.

Рост цен на продукты питания продолжил ускорение, обусловленное снижением внутреннего предложения на отдельных рынках продуктов питания, а также продолжением роста мировых цен на продовольствие", - сообщили в пресс-службе Национального банка Казахстана.

По данным ведомства, в декабре 2020 года годовая продовольственная инфляция ускорилась до 11,3%. Резкий рост цен на продовольствие был обусловлен удорожанием растительного масла, сахара, а также овощей и яиц.

Месячный рост цен на растительное масло в декабре чуть замедлился, однако на фоне сохраняющегося роста цен на мировых рынках и низкой базы прошлого года вклад роста цен на него в инфляцию значительно повысился. Аналогичные тренды наблюдались на рынке сахара, при этом рост цен на мировом рынке и в России начал ослабевать в декабре", - отметили в пресс-службе.

Вместе с тем, по оценке Нацбанка, продолжилось наблюдаемое в последние месяцы замедление темпов роста цен на хлебобулочные изделия и крупы, мясную продукцию в условиях пополнения запасов зерновых и более сдержанного роста цен сельхозпроизводителей. В структуре данных групп дефляционная динамика за последние 12 месяцев зафиксирована на рис (-1,7%) и мясо птицы (-0,2%).

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