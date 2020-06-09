Алматы. 8 июня. Kazakhstan Today - В Нацбанке оценили влияние ЧП и карантина на экономическую активность в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Введение в стране чрезвычайного положения и карантинных мер в марте для борьбы с пандемией COVID-19 обусловило существенное ухудшение экономической активности. По данным Комитета по статистике МНЭ, в январе - апреле 2020 года ВВП сократился на 0,2% в годовом выражении в результате снижения объемов оптовой и розничной торговли в апреле на 34,8%, транспортных услуг - на 36,6%. Наблюдалось замедление деловой активности в отдельных секторах обрабатывающей промышленности на фоне падения внешнего и внутреннего спроса", - сообщили в пресс-службе Нацбанка.

При этом, по данным ведомства, перевод работников на дистанционную работу и введение онлайн-обучения привели к росту объемов услуг связи, услуг по доставке. Положительный вклад также внесли отрасли здравоохранения, государственного управления, добывающий сектор и сельское хозяйство.

Несмотря на постепенное ослабление карантинных мер в мае - июне текущего года, экономическая активность продолжает находиться под негативным влиянием введенных ограничений. Тем не менее на некоторое оживление экономики Казахстана указывает повышение в мае 2020 года индекса деловой активности, по оперативным оценкам, до 44,0 пунктов (в апреле 2020 года - 37,2), который формируется на основе проводимых Национальным банком ежемесячных опросов предприятий.

Кроме того, в ведомстве проинформировали, что совокупный спрос во II квартале 2020 года остается подавленным, сдерживая повышение инфляции. По оценочным данным Комитета по статистике МНЭ, в апреле 2020 года наблюдалось резкое снижение темпов роста заработной платы при одновременном увеличении количества лиц, обратившихся в органы занятости в поисках работы. Инвестиционная активность в экономике замедляется. В январе-апреле 2020 года рост инвестиций в основной капитал составил 0,9% в годовом выражении.

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