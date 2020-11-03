Нур-Султан. 2 ноября. Kazakhstan Today - В Нацбанке прокомментировали ослабление курса тенге по отношению к доллару США сегодня на 0,55%, до 435,2 тенге, передает Kazakhstan Today.

События на мировых рынках продолжают оказывать негативное влияние на рисковые активы и валюты развивающихся стран, в том числе и на тенге. Реализовался риск второй волны COVID-19, число заболевших в мире достигло 46,5 млн случаев. Вслед за локдаунами в Германии и Франции, было объявлено о введении новых ограничительных мер в Великобритании: с 5 ноября по 2 декабря будут закрыты все предприятия розничной торговли, кроме тех, что продают товары первой необходимости. Таким образом, вторая волна заражений коронавирусом набирает обороты, что угрожает перспективам роста глобальной экономики", - сообщил директор департамента монетарных операций Нацбанка РК Нуржан Турсунханов.

По его словам, на этом фоне происходит значительное снижение цены на нефть. На открытии торгов 2 ноября цена на фьючерс нефти марки Brent резко снизилась и достигла отметки $35,74 за баррель, что в моменте составляло снижение на 4,6% от закрытия в пятницу.

Негативным фактором для нефти также является рост предложения на рынке. 31 октября официальные лица Ливии сообщили о росте добычи нефти в стране до 800 тыс. баррелей в сутки и о своих планах по наращиванию добычи до 1,3 млн баррелей в сутки в начале 2021 года.

Как отметил Турсунханов, валюты развивающихся стран испытывают серьезное давление. Лидером ослабления является российский рубль, который с открытия торговой сессии сегодня впервые с марта текущего года преодолел отметку 80 рублей за доллар США, достигнув отметки 80,95 в течение дня. С прошлого понедельника, 26 октября больше всех к доллару США ослабли российский рубль (-5,27%), турецкая лира (-3,94%) и мексиканский песо (-1,43%).

Директор департамента Нацбанка также подчеркнул, что все вышеперечисленные факторы в совокупности оказывают влияние на курс национальной валюты, и дальнейшая динамика будет неизбежно связана с ситуацией на мировых рынках.

Основными факторами, которые будут определять ближайшую динамику на рынках, являются предстоящие выборы президента и выборы в Конгресс США, а также решение ОПЕК+ по продлению действующих квот на сокращение добычи нефти. Ожидается, что решение об условиях сделки в 2021 году будет принято в конце ноября - начале декабря текущего года", - заключил он.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства