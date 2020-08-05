В Нацбанке прокомментировали резкое ослабление тенге

Нур-Султан. 4 августа. Kazakhstan Today - Директор департамента монетарных операций Национального банка Нуржан Турсунханов прокомментировал ситуацию на валютном рынке, передает Kazakhstan Today.

Накануне курс нацвалюты составил 420 тенге за $1, объем на бирже - $160 млн.

На курс национальной валюты влияют как внешние, так и внутренние факторы. Из внешних - это в первую очередь цены на нефть. В первом полугодии минеральные продукты заняли более 70% от всего экспорта, а цены на них упали из-за ситуации на мировых рынках. В результате мы получили снижение предложения валюты на внутреннем рынке и негативное влияние на курсе тенге", - сообщил Турсунханов изданию Kapital.kz .

Он отметил, что объемы на KASE в понедельник выросли из-за того, что биржа не работала в пятницу в связи с празднованием в стране Курбан Айт. Тогда как глобальные финансовые рынки продолжали функционировать.

Поэтому в понедельник банки на бирже приобрели больше, чем обычно. Возник так называемый отложенный спрос. Однако $160 млн - это не рекордный объем. Если смотреть на статистику с начала года, то в среднем ежедневно на бирже торгуется около $110 млн. Эта цифра может варьироваться от $80 до $170 млн. Поэтому в текущем объеме мы не видим ничего неожиданного", - сказал директор департамента Нацбанка.

При этом он отметил, что ослабление валют - это общий тренд на рынках развивающихся стран. Например, валюты Турции, Южной Африки и России ослабли сильнее, чем нацвалюта РК, на 1,8%, 2,5% и 3,4%, соответственно. Кроме цен на нефть, на тенге положительно или отрицательно влияют внутренние факторы, а также динамика рубля. В рамках общего финансового рынка российский рубль - один из факторов изменения курса тенге, но не основной.

Волатильность рубля к доллару в последнее время также отражается на курсе рубля к тенге. Если в мае - июле курс рубль-тенге торговался в уровне 5,8 тенге, то текущее ослабление рубля к мировым валютам сместило пару в сторону 5,67-5,70", - сказал он.

По словам Турсунханова, тенге сейчас больше реагирует на внешние и локальные факторы.

К внешним факторам можно отнести цены на нефть и риск-аппетит глобальных инвесторов. На рынке нефти наблюдается невысокая волатильность. Сейчас, например, нефть торгуется чуть выше $43 за баррель. Но в конце июля стоимость барреля достигала $45, то есть тренд последние полторы недели "вниз смотрящий". Со стороны внутренних факторов надо отметить период выплаты дивидендов и окончание периода уплаты налогов, что повлияло на снижение предложения на валютном рынке. Также на тенге продолжает влиять инвестиционный импорт", - заключил он.

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