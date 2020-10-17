В Нацбанке рассказали, как отличить настоящие банкноты от поддельных

Нур-Султан.16 октября. Kazakhstan Today - Начальник управления экспертизы банкнот и монет департамента наличного денежного обращения Национального банка Казахстана Асхат Абишев рассказал о защитных элементах банкнот и о том, как настоящие отличить от поддельных, передает Kazakhstan Today.

Чтобы отличить настоящую банкноту от поддельной, достаточно знать несколько признаков её подлинности. Основная масса поддельных банкнот в стране производится по упрощенной технологии, которая лишь имитирует те или иные признаки подлинности. Выявить такую подделку можно без специального оборудования, используя метод "почувствуй - посмотри - поверни". Во-первых, банкноту необходимо почувствовать на ощупь. Банкнотная бумага имеет свой специфический хруст. На все банкноты нанесена специальная печать, которая создает рельеф. Если провести пальцами по наименованию "КАЗАКСТАН УЛТТЫК БАНКІ" или по архитектурным изображениям, карте Казахстана, то можно ощутить рельеф", - сказал Асхат Абишев.

Он напомнил, что на всех банкнотах также имеются метки для людей с ослабленным зрением, они находятся в нижней части банкноты. Это выпуклые высокорельефные элементы хорошо различимые на ощупь.

Во-вторых, нужно внимательно рассмотреть банкноту. Вначале составляется общее зрительное впечатление: является ли денежный знак чистым, четким, контрастным или грязным, имеющим пятна или подтеки краски. Изучив банкноту на просвет, вы можете увидеть водяной знак в виде мифической птицы "Самрук" и цифровое изображение номинала. Аналогичным образом надо проверить магнитную и так называемую ныряющую (металлизированную) нить, выходящую на поверхность бумаги - в виде пунктиров с надписями. На просвет она должна быть сплошной. В-третьих, необходимо повернуть банкноту. На банкнотах от 1000 до 20 000 тенге имеется специальный элемент, который меняет свой цвет от зеленого к золотистому в зависимости от угла наклона банкноты. При плавном повороте банкноты под разным углом можно увидеть перемещение цветной полосы вдоль элемента. На оборотной стороне банкнот 2000 и 5000 тенге имеется голографическая полоса. Изображения на голограмме переливаются и имеют динамический эффект", - разъяснил представитель Нацбанка.

По его словам, эти три способа помогут определить подлинность банкноты без специального оборудования.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства