В Нацбанке рассказали, какие факторы могут негативно отразиться на динамике тенге

Нур-Султан. 9 июля. Kazakhstan Today - Заместитель председателя Национального банка Республики Казахстан Алия Молдабекова рассказала, какие факторы могут негативно отразиться на динамике национальной валюты, передает Kazakhstan Today.

Фундаментальным фактором для национальной валюты является цена на нефть. Сохранение относительно низких цен на углеводороды или их снижение приводит к уменьшению притока валютной выручки экспортеров, что ухудшает состояние текущего счета платежного баланса, и, соответственно, негативно влияет на курс тенге", - цитирует Молдабекову Kapital.kz .

По ее словам, в прошлом году дефицит текущего счета платежного баланса составил $6,5 млрд. В 2020 году при среднегодовой цене на нефть 40 долларов за баррель, дефицит текущего счета прогнозируется на уровне $9,9 млрд.

Национальный банк ранее отмечал, что углубление дефицита текущего счета будет оказывать давление на курс тенге", - отметила зампред.

Молдабекова рассказала, что по результатам первого квартала 2020 года текущий счет сформировался с профицитом.

Наблюдаемое восстановление экономической активности способствует росту импорта, но при этом цены на экспортируемые нами товары и объемы экспорта остаются низкими. Поэтому, по нашей предварительной оценке, риск ухудшения дефицита текущего счета и давления на обменный курс может реализоваться во втором полугодии текущего года", - пояснила она.

Учитывая высокую составляющую импорта из России, курс тенге не может не зависеть от курса российского рубля.

По рублю в последнее время мы видим много новостей о его возможном дальнейшем ослаблении: это и усиление санкционной риторики против России, и снижение объема продажи валюты из Фонда национального благосостояния Минфином РФ, что окажет меньшую поддержку рублю. Потенциальное ослабление рубля, как одного из наших основных торговых партнеров, несет риски негативной динамики тенге", - проинформировала Молдабекова.

Молдабекова также подчеркнула, что в мандате Нацбанка предусмотрено право на сглаживание колебаний курса в случаях угрозы финансовой стабильности и при значительном ухудшении ситуации на рынках, учитывая подверженность тенге рискам со стороны внешних шоков, и, следовательно, рисков необоснованного давления или спекуляций на валютном рынке.













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