В Нацбанке рассказали, почему тенге не укрепляется сильнее вслед за нефтью

НУР-СУЛТАН. 25 ИЮНЯ – Заместитель председателя Национального банка Казахстана Алия Молдабекова рассказала, почему тенге не укрепляется сильнее вслед за нефтью и как события на мировых рынках влияют на динамику курса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Напомним, с начала июня курс тенге торгуется в диапазоне 425,6 - 428,7 тенге за доллар США, несмотря на выраженный рост цен на нефть.

Действительно, на рынке нефти сейчас превалируют позитивные события, что отражается в цене за баррель. Цены на нефть превысили отметку 75 долларов за баррель, доходя до уровня 75,90 впервые за 2 последних года. Рост нефтяных котировок поддерживается снижением запасов в хранилищах и надеждами инвесторов на увеличение спроса в летний период в связи с постепенным снятием ограничений на передвижение. Однако сдерживающее влияние на тенге оказывает ряд внутренних факторов", - сказала Молдабекова.

По ее словам, спрос на валюту устойчиво поддерживается за счет восстановления деловой активности и реализации отложенного спроса на импорт товаров, по которым наблюдалось затишье в период локдаунов. В частности, реализуется отложенный спрос на средства производства и промежуточные товары.

Явным свидетельством восстановления экономической активности и повышения спроса на иностранную валюту является увеличение объемов торгов на Казахстанской фондовой бирже. Если в январе - мае 2021 года средний объем торгов в день составлял 125 млн, то в июне объем вырос до 146 млн долларов США. Рост импорта за январь - апрель 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 11,5% и достиг $11,4 млрд за счет импорта потребительских непродовольственных товаров и средств производства. Если говорить о реальных примерах, то наибольший рост показал импорт автомобилей, которых завезли на 200 млн долларов США больше, чем годом ранее. В топе по ввозу в Казахстан также находится бытовая техника: компьютеры, мониторы и проекторы, телефоны, холодильники. Порядка 40% всех импортных товаров завозится из России, и этот тренд усиливается. За январь - апрель 2021 года товаров из России импортировали на 16% больше, чем за январь - апрель 2020 года. Рост цен на импортируемые из России товары и соответствующие ожидания нашего бизнеса влияют на увеличение объемов закупки", - сказала зампредседателя НБ РК.

В качестве одной из причин Молдабекова также отметила сезонность. "Конечно, с учетом продолжающегося распространения коронавируса и сохранения ограничительных мер рост спроса на валюту, связанный с сезоном отпусков, не такой значительный, но все равно присутствует. Также в первой половине июня завершался период выплаты дивидендов, в основном речь идет о компаниях с долей иностранного капитала. То есть эти компании конвертируют дивиденды акционеров в валюту для перевода за рубеж в материнские организации. Это напрямую влияет на курс, так как спрос на валюту в такие периоды растет", - сказала она.

Кроме того, спрос на валюту продолжает поддерживаться влиянием фискального стимула и использованием пенсионных накоплений.

С точки зрения предложения мы не видим больших изменений. Основными источником продаж валюты остаются компании-экспортеры и конвертация активов Национального фонда для исполнения трансфертов в бюджет. Все эти факторы влияют на баланс спроса и предложения на валютном рынке. Текущий возросший спрос на иностранную валюту не дает тенге укрепиться сильнее, несмотря на относительно высокую цену на нефть", - резюмировала представитель Нацбанка.

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