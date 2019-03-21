В Нацбанке РК заявили об отсутствии причин для ажиотажа на рынке наличной валюты

Алматы. 20 марта. Kazakhstan Today - В Национальном банке РК заявили об отсутствии причин для ажиотажа на рынке наличной валюты, передает Kazakhstan Today.

Национальный банк Казахстана информирует, что ситуация на валютном рынке стабильная и нет оснований для необоснованного снижения курса тенге. Нацбанк Казахстана и банки второго уровня имеют достаточные объёмы наличной валюты для обеспечения спроса населения и организаций. Нацбанк Казахстана готов принять все необходимые меры по поддержке биржевого курса тенге и сгладить его возможные краткосрочные колебания", - говорится в сообщении финрегулятора.

В Нацбанке добавили, что текущий курс тенге устойчив и складывается на бирже без участия главного банка страны и внутренние и внешние экономические факторы также способствуют стабильности курса тенге.

В настоящее время нет никаких причин для беспокойства и ажиотажа на рынке наличной валюты. Национальный банк Казахстана контролирует ситуацию в обменных пунктах страны. При выявлении спекулятивных случаев завышения курса обмена валют рекомендуем обращаться в филиалы Национального банка Казахстана для принятия оперативных решений", - отметили в финрегуляторе.

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