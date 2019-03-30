В Национальном банке напоминают, что срок подачи заявления на рефинансирование ипотечного займа заканчивается 15 июля

Алматы. 29 марта. Kazakhstan Today - В Национальном банке напоминают, что срок подачи заявления на рефинансирование валютного займа заканчивается 15 июля 2019 года, передает Kazakhstan Today.

В рамках государственной поддержки ипотечных заемщиков по поручению главы государства Национальным банком с 2015 года реализуется Программа рефинансирования ипотечных займов. Выделенные Национальным банком в 2015 году 130 млрд тенге направлены на рефинансирование займов, выданных банками в период с 2004 по 2009 годы, и обеспеченных единственным жильем.

На 1 марта 2019 года банками в рамках Программы на рефинансирование одобрено 26,2 тыс. займов на сумму 162,5 млрд тенге, из них рефинансировано 24,5 тыс. займов на сумму 142,8 млрд тенге.

В связи с полным освоением выделенных средств, рефинансирование займов в настоящее время осуществляется за счет денег, поступающих от погашения ранее рефинансированных займов. Также отмечаем, что с учетом револьверного механизма освоения денег количество рефинансированных займов до 2026 года может составить порядка 40 тысяч", - сообщили в Нацбанке.

10 января 2018 года Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы в своем Послании народу Казахстана поручил Национальному банку окончательно решить вопрос по валютным ипотечным займам населения, которые были предоставлены до 1 января 2016 года.

Во исполнение данного поручения правлением Национального банка 27 марта 2018 года программа, утвержденная в новой редакции, предусматривает рефинансирование валютных ипотечных займов физических лиц, выданных до 1 января 2016 года.

Напоминаем, что займы подлежат рефинансированию в тенге по курсу Национального банка на 18 августа 2015 года (188,35 тенге за долл. США). Сумма курсовой разницы (порядка 156 млрд тенге) возмещается за счет средств Национального банка.

"Сообщаем, что в рамках государственно - частного партнерства банками будет прощена задолженность заемщиков по вознаграждению, комиссиям, неустойке на сумму более 136 млрд тенге. На 1 марта 2019 года банками одобрено 6,7 тыс. заявок на рефинансирование валютных ипотечных займов на сумму 56,4 млрд тенге, из них рефинансировано 5,3 тыс. займов на сумму 42,2 млрд тенге. Обращаем внимание на то, что срок рефинансирования валютных ипотечных займов заканчивается 15 июля 2019 года. После истечения данного срока банки вправе применить к заемщикам предусмотренные законодательством меры, направленные на взыскание задолженности", - сообщили в Нацбанке.

Для рефинансирования валютного ипотечного займа заемщикам необходимо подать заявления в банк - кредитор не позднее 1 июля 2019 года.

Как показал системный анализ Программы, в дополнительной государственной поддержке нуждаются заемщики, относящиеся к социально уязвимым слоям населения (СУСН), а также заемщики, чье единственное имущество в счет исполнения обязательств по займу перешло на баланс банков.

Для большинства заемщиков из категории СУСН единственным источником дохода являются социальные выплаты и пособия из бюджета, в том числе адресная социальная помощь, которые не позволяют обслуживать займы.

Для выработки условий дополнительной поддержки заемщиков СУСН и возврата в собственность заемщикам жилища, числящегося на балансе банков, в Национальном банке создана рабочая группа. В нее включены представители заинтересованных государственных органов, политических партий, представители банков второго уровня и руководители общественных объединений.

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