В Национальном банке прокомментировали лишение лицензии компании "Kompetenz"

Алматы. 13 февраля. Kazakhstan Today - В Национальном банке прокомментировали лишение лицензии АО "Kompetenz", передает Kazakhstan Today.

Национальным банком на постоянной основе проводятся системные меры по обеспечению финансовой устойчивости и прозрачности страхового рынка и принятию надзорных мер к недобросовестным участникам - страховым компаниям, страховым брокерам. В течение последних 3 лет 4 страховых компаний реорганизовались и добровольно сдали лицензии. Принимаемые Национальным банком меры являются частью надзорного процесса и направлены на повышение доверия к страхованию и недопущению вывода активов со страхового рынка", - сообщили в Нацбанке.

В связи с появившейся информацией касательно действий Национального банка по лишению лицензии АО "Kompetenz" Национальный банк считает необходимым сообщить следующее.

"Постановлением правления Национального банка №10 от 31 января 2019 года с 1 февраля 2019 года компания лишена лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности по отрасли "общее страхование" по основаниям, предусмотренным законом о страховой деятельности, за неоднократное (два раза в течение последних двенадцати месяцев) приостановление действия лицензии", - проинформировал финрегулятор.

Ранее Национальным банком в отношении компании с 2014 года последовательно применялись следующие меры:

2014 год - ограниченные меры воздействия - 6 раз, санкции в виде административных взысканий - 41 раз;

2015 год - ограниченные меры воздействия - 10 раз, санкции в виде административных взысканий - 1 раз;

2016 год - ограниченные меры воздействия - 7 раз, санкции в виде административных взысканий - 11 раз;

2017 год - ограниченные меры воздействия - 9 раз, санкции в виде административных взысканий - 69 раз, отстранения руководящих работников - 1 раз;

2018 год - ограниченные меры воздействия - 9 раз, санкции в виде административных взысканий - 33 раз, приостановления действия лицензии - 2 раза, лишения лицензии по отдельному классу страхования - 1 раз.

"Из-за отсутствия эффектов от примененных мер в отношении компании, учитывая частоту и продолжительность нарушения нормативов (в 2017 году нарушение допускалось на 10, в 2018 году - на 7 отчетных дат) Национальный банк дважды приостанавливал лицензии по отдельным классам страхования и лишил лицензии по классу страхования грузов. Кроме того, в рамках проверки выявлены сделки, имеющие признаки вывода средств из компании в размере, составляющем 1/3 активов компании, заключенные должностными лицами компании, в том числе при перестраховании за рубежом. Соответствующие материалы переданы Национальным банком в правоохранительные органы", - сообщили в Нацбанке.

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