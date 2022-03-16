В нацкомпании QazaqGaz полностью сменилось правление

Первым заместителем председателя правления назначен Мукай Баккожаулы, имеющий значительный опыт работы в министерствах, государственных финансовых организациях и ведомствах", - сообщает пресс-служба компании.
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Следует проработать вопрос увеличения продаж экспортной валютной выручки компаниями с госучастием - Токаев
Казахстан столкнулся с беспрецедентными финансово-экономическими трудностями, связанными с резким обострением геополитической ситуации. Жесткое санкционное противостояние уже сегодня приводит к серьезным издержкам. Не только для отдельных стран, но и для всей глобальной экономики. Ситуация меняется стремительно, буквально ежечасно, нарастает неопределенность и турбулентность на мировых рынках, рушатся производственные и торговые цепочки. Но причин для паники все же нет. У нашей страны есть все необходимые резервы и инструменты для преодоления масштабного кризиса. Правительство обязано в срочном порядке реализовать комплексный пакет первоочередных антикризисных мер и прежде всего нужно обеспечить устойчивость национальной валюты. Это ключевой фактор нашей экономической безопасности", - заявил президент РК.
Нестабильность на валютном рынке связана с паникой, выводом капитала, серыми трансграничными денежными перетоками, поэтому в финансовой сфере требуется снизить повышенный спекулятивный спрос, возникший в том числе из-за активности покупателей из вне", - сказал президент.
Крупные институциональные игроки должны осуществлять покупку иностранной валюты только в рамках исполнения своих договорных обязательств, обеспечив ее предложение. Следует проработать вопрос увеличения продаж экспортной валютной выручки компаниями с государственным участием. Жду, что частные недропользователи тоже обеспечат продажей свои валютные выручки. В рамках исполнения своих договорных обязательств БВУ должны осуществлять контроль и мониторинг приобретения валюты их клиентами", - добавил Токаев.
Спекуляции на рынках ни в коем случае не должны стать причиной неоправданного сжигания наших резервов. Правительству и Нацбанку и Агентству по развитию и регулирования финансового рынка нужно принять решительные меры в данном направлении. В целом нужны неординарные решения", - заявил глава государства.
Токаев поручил взять на особый контроль проведение посевной кампании
События в Украине привели к резкому скачку цен на продовольствие. Вполне вероятно, что они в скором времени могут побить все абсолютные рекорды. На этом фоне на первый план выходит качественное проведение посевной кампании. Однако многие фермеры, насколько мне известно, еще не готовы к севу. Правительству и акиматам требуется взять эту работу под особый контроль", - заявил Токаев.
Нельзя забывать, что низкий уровень осадков в ряде регионов может негативно повлиять на урожайность и привести к нехватке кормов", - добавил глава государства.
Для предотвращения дефицита и бесконтрольного подорожания продовольствия надо проработать вопрос закупа сельскохозяйственной продукции в государственные стабилизационные фонды по форвардным ценам", - отметил Токаев.
В Минтруда назвали средний размер пенсии
По состоянию на 1 марта 2022 года численность пенсионеров составляет более 2 млн 246 тыс. человек. Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 марта 2022 года составил 105 538 тенге", - сообщили в Министерстве труда и социльной защиты населения РК.
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Международный аэропорт Актобе с 17 марта закроют из-за ремонта ВПП
17 марта 2022 года до устранения нарушений приостанавливается эксплуатация взлетно-посадочной полосы аэропорта Актобе", - сообщает газета "Диапазон" со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Принято решение, что в кратчайшие сроки мы должны заменить определенные участки полотна, где самолет производит разворот, руление", - заявил в интервью изданию первый заместитель акима Актюбинской области Руслан Хамбаров.
В Казахстане разработана новая базовая ставка утильсбора
|
Виды и категории транспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники
|
Базовая ставка
|
Коэффициент
|
1. Транспортные средства категории М1, в том числе повышенной проходимости категории G, а также прочие средства передвижения, включенные в группу кодов ТН ВЭД 8703, за исключением квадроциклов, снегоболотоходов, снегоходов, мотовездеходов и трициклов
|
С электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой
|
50 МРП
|
0
|
С рабочим объемом двигателя:
|
До 1 000 см3
|
50 МРП
|
1,5
|
От 1 001 см3 до 2 000 см3
|
50 МРП
|
3,5
|
От 2 001 см3 до 3 000 см3
|
50 МРП
|
5
|
Свыше 3 001 см3
|
50 МРП
|
11,5
|
2. Транспортные средства категории N1, N2, N3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также прочие средства передвижения, включенные в группы кодов ТН ВЭД 8701 20 101, 8701 20 901, 8704 и 8705 (за исключением коммунально-уборочных машин категории «X»)
|
С электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой
|
50 МРП
|
0
|
Полной (технически допустимой максимальной) массой:
|
До 2,5 тонн
|
50 МРП
|
3,5
|
От 2,501 тонн до 3,5 тонн
|
50 МРП
|
7,5
|
От 3,501 тонн до 5 тонн
|
50 МРП
|
7,5
|
От 5,01 тонн до 8 тонн
|
50 МРП
|
8
|
От 8,01 тонн до 12 тонн
|
50 МРП
|
9,5
|
От 12,01 тонн до 20 тонн, кроме седельных тягачей
|
50 МРП
|
10,5
|
От 20,01 тонн до 50 тонн, кроме седельных тягачей
|
50 МРП
|
20,5
|
Седельные тягачи от 12 тонн до 50 тонн*
|
50 МРП
|
11
|
3. Транспортные средства категории М2, М3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также прочие средства передвижения, включенные в группу кодов ТН ВЭД 8702
|
С электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой
|
50 МРП
|
0
|
С рабочим объемом двигателя:
|
До 2 500 см3
|
50 МРП
|
4
|
От 2 501 см3 до 5 000 см3
|
50 МРП
|
8
|
От 5 001 см3 до 10 000 см3
|
50 МРП
|
10,5
|
Свыше 10 001 см3
|
50 МРП
|
13,5
|
4. Тракторы
|
С номинальной мощностью двигателя:
|
До 60 л.с.
|
50 МРП
|
2
|
От 61 л.с. до 130 л.с.
|
50 МРП
|
5,5
|
От 131 л.с. до 220 л.с.
|
50 МРП
|
17
|
От 221 л.с. до 340 л.с.
|
50 МРП
|
29
|
От 341 л.с. до 380 л.с.
|
50 МРП
|
29
|
Свыше 380 л.с.
|
50 МРП
|
40
|
5. Комбайны зерноуборочные, комбайны кормоуборочные
|
С номинальной мощностью двигателя:
|
До 160 л.с.
|
50 МРП
|
9
|
От 161 л.с. до 220 л.с.
|
50 МРП
|
23
|
От 221 л.с. до 255 л.с.
|
50 МРП
|
32
|
От 256 л.с. до 325 л.с.
|
50 МРП
|
38
|
От 326 л.с. до 400 л.с.
|
50 МРП
|
38
|
Свыше 400 л.с.
|
50 МРП
|
45
В отношении седельных тягачей, используемых для международных перевозок, импортируемых транспортными компаниями, при наличии удостоверения допуска к осуществлению международных автомобильных перевозок грузов, выданного уполномоченным органом, осуществляющим государственный контроль в сфере автомобильного транспорта, до 1 января 2025 года применяется коэффициент 0", - отмечается в документе.
Валовые международные резервы за февраль выросли на $161 млн
В их числе золотовалютные резервы выросли на $132 млн - до $33,5 млрд за счет роста цены на золото", - отметил Галымжан Пирматов.
Пенсионные активы ЕНПФ составили 13,6 трлн тенге, увеличившись с начала года на 533,5 млрд тенге, или 4,1%. Размер начисленного инвестиционного дохода с начала текущего года составил порядка 534,2 млрд тенге. По итогам двух месяцев доходность составила 4,0% при инфляции 1,5%, реальная доходность - 2,5%", - проинформировал председатель Национального банка РК.
Все операции казахстанских банков по проведению клиентских и собственных платежей и переводов денег внутри страны осуществляются в штатном режиме. Национальный Банк в режиме реального времени отслеживает развитие ситуации и их влияние на рынки, оценивает степень влияния антироссийских санкций на финансовую систему Казахстана и принимает меры для обеспечения финансовой и ценовой стабильности", - заверил Галымжан Пирматов.
В Казахстане увеличат ставки акцизов на оптовую продажу бензина и дизтоплива
- увеличение ставки акцизов на оптовую реализацию бензина, газохола, бензанола, нефраса, смеси легких углеводов и экологического топлива производителями с 24 435 до 38 134 тенге за тонну;
- увеличение ставки акцизов на оптовую реализацию дизельного топлива производителями с 9300 до 35 726 тенге за тонну;
- исключение сезонного изменения акцизов на дизельное топливо;
- установление равной ставки на импорт дизельного топлива;
- уточнение кодов ТН ВЭД ЕАЭС на дизельное топливо.
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