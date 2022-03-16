В нацкомпании QazaqGaz полностью сменилось правление

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НУР-СУЛТАН. 15 МАРТА - В руководящем составе АО "Национальная компания QazaqGaz" произошли кадровые изменения. Решением совета директоров компании по согласованию с правлением АО "ФНБ "Самрук-Казына" полностью обновлен состав правления, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Первым заместителем председателя правления назначен Мукай Баккожаулы, имеющий значительный опыт работы в министерствах, государственных финансовых организациях и ведомствах", - сообщает пресс-служба компании.

Баккожаулы имеет опыт работы в Министерстве финансов, квазигосударственном секторе, а также в международных нефтегазовых компаниях, применял инновационные методы и новые походы в вопросах финансов и маркетинга.

Занимал должности финдиректора в международной компании Shell (Гаага, Нидерланды), заместителя председателя правления по экономике и финансам АО "НК "КазМунайГаз", руководящие должности в других квазигосударственных и частных компаниях.

Заместителем председателя правления по производству и маркетингу назначен Мейрбек Ихсанов. Он имеет производственный и управленческий опыт в международных компаниях, участвовал в реализации крупных проектов в 9 странах. До назначения работал региональным директором по маркетингу и продажам новых технологий в международной компании Schlumberger в Кувейте, Катаре, Египте, Российской Федерации, а также на Ближнем Востоке и в Средней Азии. Прошел полную программу Management Development в головном офисе компании Schlumberger (Париж, Франция).

Заместителем председателя правления по экономике и финансам назначен Акан Мухитулы. Он имеет значительный опыт работы в национальных компаниях, таких как АО "НК "КазМунайГаз", АО "НАК "Казатомпром" и других, где принимал активное участие в успешном выводе компаний на IPO, в проектах по централизации казначейств. Имеет степень магистра в области делового администрирования (MBA in Finance, University of Wales, Великобритания).

На должность заместителя председателя правления по стратегии и бизнес-развитию назначен Арман Касенов, имеющий 20-летний стаж работы в газотранспортной отрасли. В разные годы занимал руководящие должности в группе компаний АО "КазТрансГаз", в частности руководил ТОО "КазТрансГаз Онімдері", был заместителем генерального директора АО "КазТрансГаз", курировал вопросы финансов, маркетинга и корпоративного развития. Имеет ученую степень кандидата экономических наук.

В компании подчеркнули, что правление является коллегиальным исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью национальной компании, а также обеспечивает выполнение решений, принятых акционером и советом директоров.

В соответствии с ранее принятым решением досрочно прекращены полномочия членов правления АО "НК QazaqGaz" Рустама Сулейманова, Тайыра Жанузака, Бекзата Абайылданова, Руслана Абдуллина, Азамата Майтиева.







