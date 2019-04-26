В НК КМГ прокомментировали возможность IPO

Алматы. 25 апреля. Kazakhstan Today - В АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) прокомментировали возможность IPO компании, передает Kazakhstan Today.

"КМГ подтверждает, что продолжает изучать возможности для поддержания роста и развития компании, включая потенциальное IPO. Однако окончательное решение о проведении такой сделки, в том числе о возможной структуре, сроках и привлечении консультантов, еще не принято. КМГ будет информировать рынок о принятых решениях в надлежащем порядке в соответствии с регуляторными требованиями", - сообщили в пресс-службе компании.

По данным пресс-службы, КМГ нацелен на реализацию стратегии роста и интеграцию лучших международных практик во все области деятельности Компании, а также на дальнейшее укрепление финансовой позиции.

В 2017-2018 годах компания: выкупила простые и привилегированные акции в свободном обращении своей публичной дочерней компании АО "РД "Казмунайгаз" и полностью ее интегрировала; изменила условия еврооблигаций, позволяющие провести IPO КМГ; завершила ряд крупных капитальных проектов, в том числе модернизацию нефтеперерабатывающих заводов, строительство газотранспортных мощностей, трансформацию многих важных внутренних бизнес-процессов и систем, позволяющие получить значительные выгоды в среднесрочной перспективе; продолжила улучшать профиль генерируемого свободного денежного потока (free cash flow); повысила свою общую финансовую устойчивость, о чем свидетельствует повышение кредитного рейтинга рейтинговым агентством Standard&Poor’s в ноябре 2018 года с BB- до BB.

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