В Нур-Султане обсудили вопросы трансфертного ценообразования

Нур-Султан. 29 ноября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане провели круглый стол на тему "Трансфертное ценообразование: международные стандарты и национальное законодательство", передает Kazakhstan Today.

"В век глобализации экономики и цифрового пространства, Казахстан стремится к образованию качественной нормативной базы и соответствию международным стандартам. В настоящее время, в ряде множества международных проектов, в которых казахстанская сторона принимает активное участие, необходимо отметить высокие достижения в области налоговой политики", - сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Минфина РК.

Так, в апреле 2019 года, во время первого Форума сотрудничества налоговых служб инициативы "Один Пояс - один Путь", проходившего в городе Учжень, (Китайская Народная Республика) было принято решение о начале функционирования Регионального налогового центра инициативы "Один Пояс - один Путь" в городе Нур-Султан на базе Учебно-методического центра Комитета.

В период с 28 по 29 ноября 2019 года Комитет совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития проводит круглый стол на тему "Трансфертное ценообразование: международные стандарты и национальное законодательство" с участием налоговых служб русскоговорящих стран инициативы "Один пояс - один путь" на базе Регионального налогового центра в городе Нур-Султане при поддержке Секретариата BRITACOM.

28 ноября в городе Нур-Султане был открыт круглый стол с приветственным словом заместителя председателя комитета государственных доходов Жайдара Дабыровича Инкербаева. Кроме того, выступила и.о. председателя судебной коллегии судьи Верховного суда Гульжан Жаксылыковна Альмаганбетова.





Постоянно развивающаяся тенденция экономики, совершенствование подходов налоговой политики диктует темп и необходимость принятия новшеств в области трансфертного ценообразования.

Проведение круглого стола в первую очередь позволит продемонстрировать соседним странам опыт Казахстана во внедрении рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития, укрепить профессиональные связи и повысить деловой имидж.

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