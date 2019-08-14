В Нур-Султане отмечено снижение темпов строительства и ввода жилья

Нур-Султан. 13 августа. Kazakhstan Today - В столице отмечено снижение темпов строительства и ввода жилья в эксплуатацию, передает Kazakhstan Today.

По итогам 7 месяцев 2019 года в республике введено в эксплуатацию 6,5 млн квадратных метров жилья, что составляет 96,3% к аналогичному периоду 2018 года. Процент ввода жилья к годовому плану составил 50% (план - 13,0 млн квадратных метров), сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Всего по республике сдано 55 849 единиц жилищ (в том числе 24 013 индивидуальных домов). Увеличение объемов ввода жилья в сравнении с прошлым годом продолжается в семи регионах. Лидерами по вводу жилья являются Туркестанская (130,9%), Кызылординская (128,7%), Костанайская (118,6%) области. Снижение темпов по вводу жилья отмечается в Мангистауской области (87,7%) и в Нур-Султане (64,1%).

Индекс физического объема по строительству за январь - июль 2019 года составил 111,5%. Положительная динамика наблюдается в восьми регионах. Лидерами являются Кызылординская (275,5%), Карагандинская (193,6%), Атырауская (129%) области. Снижение показателя отмечается в трех регионах - Мангистауской (-30,4%) области и в городах Нур-Султане (-12,5%) и Шымкенте (-34,4%).

Как сообщалось ранее, на завершение строительства проблемных объектов в Нур-Султане в 2018 году из государственного бюджета выделили 40 млрд тенге

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