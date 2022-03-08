В Нур-Султане состоялось заседание оперативного штаба по антикризисным мерам

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НУР-СУЛТАН. 7 МАРТА - Состоялось заседание Оперативного штаба по антикризисным мерам, на котором Нацпалатой "Атамекен" были озвучены вопросы, поступающие от предпринимателей, сообщает пресс-служба премьер-министра, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Необходимо отметить, что по итогам прошлого года правительством было рассмотрено более 160 аналогичных проблемных вопросов, из которых 75% решены положительно. Работа в этом направлении продолжается, предприниматели на регулярной основе будут информированы о принятых решениях.

Сообщается, что в связи с озабоченностью бизнес-сообщества по перевозкам казахстанских грузов председатель правления АО "НК "Казахстан Темир Жолы" Нурлан Сауранбаев сообщил, что транспортировка грузов в экспортном направлении осуществляется в штатном режиме как железнодорожным транспортом, так и через морские порты.

Также Сауранбаев доложил об отсутствии каких-либо барьеров по перевозке грузов железнодорожным транспортом в КНР и обратно.

В целях обеспечения бесперебойной транспортировки грузов в страны Европы прорабатывается увеличение объемов перевозки через Транскаспийский Международный транспортный маршрут в направлении Азербайджана и Грузии (порты: Баку, Батуми и Поти). В свою очередь, министр индустрии и инфраструктурного развития РК К. Ускенбаев отметил, что имеется серьезный потенциал использования портов Актау и Курык, так как текущая загруженность составляет только 23% и имеется большой резерв. Также прорабатывается дополнительный маршрут через балтийские порты Рига, Вентспилс, Лиепая. Нужно отметить, что для увеличения объемов контейнерных перевозок ведется работа по открытию производств отечественных контейнеров.

В 2022-2023 годы планируется контейнеризация 2 млн тонн грузов и увеличить долю контейнерных перевозок до 30% (экспорт).

О принимаемых мерах по обеспечению стабильности финансовой системы доложили глава Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансовых рынков Мадина Абылкасымова, заместитель председателя Национально банка Акылжан Баймагамбетов и председатель правления АО "Народный банк Казахстана" Умут Шаяхметова.