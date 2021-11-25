За год рост цен на продукты питания в Казахстане составил 11,3%

НУР-СУЛТАН. 24 НОЯБРЯ - В Казахстане, как и во всем мире, продолжают расти цены на товары и услуги, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По итогам октября 2021 года месячная инфляция в РК составила 0,7%, в годовом выражении рост составил 8,9%, сообщает Finprom.kz.

По данным аналитиков, с повышенным инфляционным давлением в настоящее время столкнулись многие страны мира - как развитые, так и развивающиеся. К примеру, по итогам октября 2021 года годовая инфляция в США впервые с 1991 года ускорилась до 6,2%. В ЕС рост цен составил 4,1%, достигнув максимальных значений, наблюдавшихся ранее только в период финансового кризиса в 2008 году. В России инфляция по итогам октября выросла до 8,1%, в два раза превысив целевое значение.

Удорожание продовольствия провоцирует инфляцию не только в Казахстане, это общемировой тренд. В ЕС продукты питания в октябре текущего года подорожали на 2%, в США - на 5,3%. Тенденция ускорения инфляционных процессов в России наблюдается с середины прошлого года, при этом в их структуре также отмечается резкое ускорение роста цен именно на продукты питания.

Существенный вклад в ускорение годовой продовольственной инфляции в РК внес резкий скачок цен на овощи, в частности на овощи длительного хранения (картофель, морковь, свеклу) на фоне дефицита их предложения к концу межсезонья. В условиях истощения внутренних запасов до поступления нового урожая месячный рост цен на эти продукты в июне 2021 года продемонстрировал рекордные значения за последние годы, что привело к резкому скачку годового показателя инфляции (сразу на 30,6% к аналогичному периоду годом ранее). В октябре 2021года годовой рост потребительских цен на овощи замедлился, но все еще остается на высокой планке - 25,5%. При этом наблюдается удорожание тепличных овощей. Так, цены на огурцы в годовом выражении выросли на 29,5%, на помидоры - на 21,5%. С учетом окончания сезона овощей открытого грунта, имеющихся проблем хранения, а также высоких значений цен производителей овощей закрытого грунта, существуют риски нового разворота текущей дезинфляционной динамики цен на овощи в пессимистичную сторону", - говорится в сообщении.

По мнению аналитиков, ускорение непродовольственной инфляции в РК было обусловлено влиянием факторов спроса и предложения. По мере улучшения эпидемиологической ситуации и постепенного снятия карантинных ограничений наблюдается как повышение деловой активности в экономике, так и восстановление потребительского спроса. В частности, в октябре 2021 года ускорение непродовольственной инфляции было обусловлено ростом цен на предметы домашнего обихода, одежду, обувь, ГСМ.

Удорожание ГСМ ускорилось до 17%, в том числе цены на бензин выросли на 15,6%, на дизельное топливо - на 24,4%. Удорожание топлива происходит в условиях роста цен производителей (бензин - до 23,7% за год, дизтопливо - до 7,3%).

Отмечается, что дополнительное давление на стоимость дизельного топлива оказывает большой объем экспорта. За январь - август текущего года к соответствующему периоду 2020 года он вырос в четыре раза. В связи с этим на внутреннем рынке образовался дефицит сырья (за январь - август 2021 года к аналогичному периоду прошлого года реализация на внутреннем рынке уменьшилась на 4,7%).

Рост стоимости ГСМ оказывает дополнительное давление на динамику инфляционных процессов, проявляющееся как напрямую, так и косвенно - через удорожание товаров и услуг, в производстве которых используются ГСМ.

Тем временем цены на уголь в октябре текущего года повысились за месяц на 2%, в годовом выражении рост ускорился до 5,7%.

Повышение потребительских цен вызвано ростом цен производителей (на 6% за год) на фоне удорожания электроэнергии, взрывчатых веществ, ГСМ, запасных частей на шахтное оборудование, а также повышения заработной платы на разрезах. Дополнительное давление на внутренние цены оказывает и рост мировых цен. Так, мировые цены на уголь в октябре 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросли в четыре раза. С учетом того, что большая часть энергии в Казахстане вырабатывается посредством сжигания угля, рост цен на него может стать причиной повышения тарифов на электроэнергию. И это также будет оказывать существенное давление на цены производителей", - сказано в сообщении.

Кроме того, в структуре годовой инфляции платных услуг повысились тарифы на регулируемые коммунальные услуги на фоне роста цен на электроэнергию и газ, транспортируемый по распределительным сетям. В октябре годовой рост потребительских цен на электроэнергию составил 8,6%.

Для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары и недопущения дальнейшего ускорения инфляции правительство Казахстана совместно с акиматами реализует комплекс мер антиинфляционного реагирования. В рамках этих мер предусмотрено снижение непродовольственной инфляции до 5% в 2022 и до 4% в 2023-2024 годах, тарифов на платные услуги - до 4% в 2022-2024 годах.

Системные меры будут направлены и на насыщение рынка плодоовощной продукцией, в том числе в периоды межсезонья, а также развитие внутреннего производства отдельных продуктов питания (мяса птицы, сыра и творога, сахара, яблок, колбасных изделий, рыбы), снижение роста цен на ГСМ, газ, строительные материалы, услуги по газо-, электро- и водоснабжению. Решения, которые принимает Национальный банк РК, будут базироваться, в числе прочего, на оценке результативности этого комплекса мер", - отметили эксперты.



