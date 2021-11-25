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За год рост цен на продукты питания в Казахстане составил 11,3%

24.11.2021, 10:17 57997
За год рост цен на продукты питания в Казахстане составил 11,3%
НУР-СУЛТАН. 24 НОЯБРЯ - В Казахстане, как и во всем мире, продолжают расти цены на товары и услуги, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По итогам октября 2021 года месячная инфляция в РК составила 0,7%, в годовом выражении рост составил 8,9%, сообщает Finprom.kz.
 
По данным аналитиков, с повышенным инфляционным давлением в настоящее время столкнулись многие страны мира - как развитые, так и развивающиеся. К примеру, по итогам октября 2021 года годовая инфляция в США впервые с 1991 года ускорилась до 6,2%. В ЕС рост цен составил 4,1%, достигнув максимальных значений, наблюдавшихся ранее только в период финансового кризиса в 2008 году. В России инфляция по итогам октября выросла до 8,1%, в два раза превысив целевое значение.
 
При этом рост цен на продовольствие остается основным драйвером мировой инфляции. Так, половину вклада в годовую инфляцию в Казахстане вносит рост цен на продукты питания, который в октябре составил 11,3%. Непродовольственная инфляция - 7,8%, инфляция в сегменте платных услуг - 6,9%.
 
Удорожание продовольствия провоцирует инфляцию не только в Казахстане, это общемировой тренд. В ЕС продукты питания в октябре текущего года подорожали на 2%, в США - на 5,3%. Тенденция ускорения инфляционных процессов в России наблюдается с середины прошлого года, при этом в их структуре также отмечается резкое ускорение роста цен именно на продукты питания.
 

Существенный вклад в ускорение годовой продовольственной инфляции в РК внес резкий скачок цен на овощи, в частности на овощи длительного хранения (картофель, морковь, свеклу) на фоне дефицита их предложения к концу межсезонья. В условиях истощения внутренних запасов до поступления нового урожая месячный рост цен на эти продукты в июне 2021 года продемонстрировал рекордные значения за последние годы, что привело к резкому скачку годового показателя инфляции (сразу на 30,6% к аналогичному периоду годом ранее). В октябре 2021года годовой рост потребительских цен на овощи замедлился, но все еще остается на высокой планке - 25,5%. При этом наблюдается удорожание тепличных овощей. Так, цены на огурцы в годовом выражении выросли на 29,5%, на помидоры - на 21,5%. С учетом окончания сезона овощей открытого грунта, имеющихся проблем хранения, а также высоких значений цен производителей овощей закрытого грунта, существуют риски нового разворота текущей дезинфляционной динамики цен на овощи в пессимистичную сторону", - говорится в сообщении.

 
По мнению аналитиков, ускорение непродовольственной инфляции в РК было обусловлено влиянием факторов спроса и предложения. По мере улучшения эпидемиологической ситуации и постепенного снятия карантинных ограничений наблюдается как повышение деловой активности в экономике, так и восстановление потребительского спроса. В частности, в октябре 2021 года ускорение непродовольственной инфляции было обусловлено ростом цен на предметы домашнего обихода, одежду, обувь, ГСМ.
 
Удорожание ГСМ ускорилось до 17%, в том числе цены на бензин выросли на 15,6%, на дизельное топливо - на 24,4%. Удорожание топлива происходит в условиях роста цен производителей (бензин - до 23,7% за год, дизтопливо - до 7,3%). 
 
Отмечается, что дополнительное давление на стоимость дизельного топлива оказывает большой объем экспорта. За январь - август текущего года к соответствующему периоду 2020 года он вырос в четыре раза. В связи с этим на внутреннем рынке образовался дефицит сырья (за январь - август 2021 года к аналогичному периоду прошлого года реализация на внутреннем рынке уменьшилась на 4,7%).
 
Рост стоимости ГСМ оказывает дополнительное давление на динамику инфляционных процессов, проявляющееся как напрямую, так и косвенно - через удорожание товаров и услуг, в производстве которых используются ГСМ.
 
Тем временем цены на уголь в октябре текущего года повысились за месяц на 2%, в годовом выражении рост ускорился до 5,7%.
 

Повышение потребительских цен вызвано ростом цен производителей (на 6% за год) на фоне удорожания электроэнергии, взрывчатых веществ, ГСМ, запасных частей на шахтное оборудование, а также повышения заработной платы на разрезах. Дополнительное давление на внутренние цены оказывает и рост мировых цен. Так, мировые цены на уголь в октябре 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросли в четыре раза. С учетом того, что большая часть энергии в Казахстане вырабатывается посредством сжигания угля, рост цен на него может стать причиной повышения тарифов на электроэнергию. И это также будет оказывать существенное давление на цены производителей", - сказано в сообщении.

 
Кроме того, в структуре годовой инфляции платных услуг повысились тарифы на регулируемые коммунальные услуги на фоне роста цен на электроэнергию и газ, транспортируемый по распределительным сетям. В октябре годовой рост потребительских цен на электроэнергию составил 8,6%.
 
Для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары и недопущения дальнейшего ускорения инфляции правительство Казахстана совместно с акиматами реализует комплекс мер антиинфляционного реагирования. В рамках этих мер предусмотрено снижение непродовольственной инфляции до 5% в 2022 и до 4% в 2023-2024 годах, тарифов на платные услуги - до 4% в 2022-2024 годах.
 

Системные меры будут направлены и на насыщение рынка плодоовощной продукцией, в том числе в периоды межсезонья, а также развитие внутреннего производства отдельных продуктов питания (мяса птицы, сыра и творога, сахара, яблок, колбасных изделий, рыбы), снижение роста цен на ГСМ, газ, строительные материалы, услуги по газо-, электро- и водоснабжению. Решения, которые принимает Национальный банк РК, будут базироваться, в числе прочего, на оценке результативности этого комплекса мер", - отметили эксперты.


 

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Moody's повысило рейтинги "Банк ЦентрКредит" до уровня B1, прогноз "Стабильный"

25.11.2021, 19:14 5509
ЛОНДОН. 25 НОЯБРЯ - Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило долгосрочный рейтинг АО "Банка ЦентрКредит", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Moody's, был повышен долгосрочный рейтинг банка по банковским депозитам в национальной и иностранной валюте по международной шкале с уровня "В2" до "В1", прогноз "Стабильный".
 
Кроме того, рейтинговое агентство повысило долгосрочный рейтинг банка по банковским депозитам по национальной шкале с "Ba3.kz" до "Ba2.kz".
 

Повышение рейтингов банка отражает улучшение качества активов и прибыльности банка, укрепление его буферов капитала и ликвидности, а также стабильность его депозитной базы",- считают аналитики Moody's.

 

Мамин предложил рассмотреть возможность создания резерва продбезопасности государств-членов ШОС

25.11.2021, 18:49 10720
Мамин предложил рассмотреть возможность создания резерва продбезопасности государств-членов ШОС
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин в режиме видеоконференцсвязи принял участие в юбилейном 20 заседании Совета глав правительств (СГП) Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) под председательством Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава правительства отметил достигнутый в текущем году значительный прогресс по реализации Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС, сообщает пресс-служба премьер-министра. 
 
За 7 месяцев объемы взаимного товарооборота в рамках ШОС увеличились почти на 40%. Товарооборот Казахстана со странами Организации за январь-сентябрь вырос на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 36,5 миллиардов долларов. Этот показатель также выше аналогичного периода допандемийного 2019 года на 22,1% (29,9 миллиарда долларов). 
 
Мамин отметил необходимость стимулирования торговли сельскохозяйственной продукцией между государствами-членами ШОС, обеспечения ускоренного и поэтапного исполнения программы сотрудничества государств-членов ШОС по продовольственной безопасности и плана по ее реализации. Несмотря на пандемию, за 2020 год товарооборот продукцией АПК в рамках ШОС увеличился на 12,4% и составил 15,4 миллиарда долларов. 
 
Премьер-министр РК предложил рассмотреть возможность создания резерва продовольственной безопасности государств-членов ШОС и инвестиционного фонда в сфере продовольствия, а также активизировать работу по реализации Программы "Зеленый пояс ШОС". 
 
В целях полноценной реализации потенциала взаимной торговли стран-участниц ШОС глава правительства предложил рассмотреть возможность более активной интеграции в инициированную казахстанской стороной Евразийскую торговую и товаропроводящую систему. 
 
Премьер-министр отметил существенный прогресс в реализации транзитно-транспортного потенциала ШОС. За 10 месяцев через территорию Казахстана по направлениям Центральной Азии, стран Персидского залива, Европы, Дальнего Востока, а также по Транскаспийскому маршруту перевезено порядка 883,2 тысячи ДФЭ, что на 25% больше аналогичного периода прошлого года. Объем транзитных контейнерных перевозок в направлении Китай - Европа - Китай вырос на 36% и составил 604,5 тысячи ДФЭ. 
 

Дальнейшая реализация инициативы "Один пояс, один путь", программ правительства Казахстана с целью реализации потенциала республики как крупнейшего транзитного хаба в регионе, а также задач по развитию транспортной инфраструктуры в рамках Стратегии развития ШОС до 2025 года формируют прочный задел для дальнейшей интеграции наших стран и наращивания потенциала выхода производимой нами стоимости на рынки третьих стран", - сказал Мамин. 

 
Глава правительства подчеркнул, что текущая ситуация на железнодорожных переходах на границе с КНР несет в себе риски для дальнейшего наращивания транзитно-транспортных потоков. Премьер-министр РК обратился к китайским коллегам с просьбой рассмотреть принятие оперативных мер по восстановлению и увеличению грузопотоков, что положительно отразится на объемах торговли во всем регионе. 
 
Обсуждены меры по углублению сотрудничества между государствами-членами ШОС в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Рассмотрена деятельность делового совета и Межбанковского объединения ШОС за 2020-2021 годы, бюджет организации на 2022 год и другие вопросы, связанные с финансовой и организационной деятельностью постоянно действующих органов ШОС. Приняты совместное коммюнике и Концепция создания пула технопарков ШОС.
 

"КазМунайГаз" увеличил чистую прибыль за 9 месяцев в 7 раз

25.11.2021, 18:38 1675
НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - Чистая прибыль АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (КМГ) согласно консолидированной финансовой отчетности по МСФО в январе - сентябре 2021 года по сранению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась в 7 раз до 942 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Чистая прибыль компании в отчетном периоде увеличилась в 7 раз до 942 млрд тенге (2 219 млн долларов) за девять месяцев 2021 года по сравнению с 136 млрд тенге (333 млн долларов) за девять месяцев 2020 года. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров материнской компании, составила 947 млрд тенге (2 231 млн долларов)", - сообщили в компании.

 
Также согласно финотчетности, выручка за девять месяцев 2021 года увеличилась на 43,7% и составила 4 792 млрд тенге (11 284 млн долларов) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Показатель EBITDA вырос на 86,8% до 1 590 млрд тенге (3 743 млн долларов) в сравнении с девятью месяцами 2020 года.
 

Свободный денежный поток составил 438 млрд тенге (1 031 млн долларов) по сравнению с 146 млрд тенге (357 млн долларов) за девять месяцев 2020 года", - отмпечается в финансовой отчетности КМГ.

 
Кроме того, чистый долг компании по состоянию на 30 сентября 2021 года составил 2 240 млрд тенге (5 262 млн долларов), снизившись на 13,6% по сравнению с показателем на уровне 2 594 млрд тенге (6 162 млн долларов) на конец 2020 года. Общий долг на 30 сентября 2021 года снизился на 1,3% по сравнению с показателем на 31 декабря 2020 года и составил 4 024 млрд тенге (9 453 млн долларов).
 
Как сообщалось ранее, объем добычи нефти и газового конденсата составил 15 923 тыс. тонн по сравнению с 16 423 тыс. тонн за девять месяцев 2020 года. Объемы транспортировки нефти составили 55 727 тыс. тонн по сравнению с 55 225 тыс. тонн за девять месяцев 2020 года.
 
Транспортировка газа выросла на 12%, составив 71 036 млн кубометров. Объем переработки углеводородного сырья на казахстанских и румынских НПЗ вырос на 7,7% и составил 14 083 тыс. тонн против 13 081 тыс. тонн годом ранее.
 

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