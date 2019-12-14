В отношении "СНПС-Актобемунайгаз" проводится расследование по признакам установления высокой цены на газ

Актобе. 13 декабря. Kazakhstan Today - В связи с повышением цен на газ в Актюбинской области антимонопольный орган начал расследование в отношении АО "СНПС-Актобемунайгаз", передает Kazakhstan Today.

"По признакам установления монопольно высокой цены на сжиженный нефтяной газ при его реализации на торгах начато расследование в отношении АО "СНПС-Актобемунайгаз", - сообщили в Комитете по защите и развитию конкуренции.

Кроме того, направлено уведомление 8 газосетевым организациям (крупным и мелким) и 5 автозаправочным станциям Актюбинской области в связи с наличием признаков ценового сговора и необоснованного отказа в реализации газа.

В случае неисполнения уведомления в течение 10 рабочих дней в отношении участников рынка также будут инициированы расследования", - отметили в комитете.

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