В Павлодарской области Мамину презентовали перспективные инвестпроекты

ПАВЛОДАР. 18 МАЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин в ходе рабочей поездки в Павлодарскую область ознакомился с реализацией инвестиционных проектов в сферах энергетики, машиностроения, металлургической промышленности и производства строительных материалов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Экибастузе главе правительства доложили о ходе исполнения поручения президента РК Касым-Жомарта Токаева по подготовке Комплексного плана развития города на 2021-2025 годы, сообщает пресс-служба главы правительства.

К 2025 году планируется снизить зависимость экономики города от топливно-энергетического комплекса и горнодобывающей отрасли путем повышения доли обрабатывающей промышленности в 4 раза - с 5% до 20%. Будут созданы свыше 16,5 тысячи новых рабочих мест в сферах машиностроения, IT-технологий, углехимии, секторе услуг. На реализацию Плана предусмотрено 932,3 миллиарда тенге, свыше 84% которых - частные инвестиции.

Во время посещения Экибастузской ГРЭС-1 председатель правления АО "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев доложил премьер-министру о ходе работ по модернизации указанной крупнейшей тепловой электростанции РК, реализации проекта по строительству нового энергоблока №3 Экибастузской ГРЭС-2, а также других инвестиционных проектов в сфере электроэнергетики.

На Экибастузской ГРЭС-1 идут работы по восстановлению энергоблока №1 с установкой электрофильтров. Реализация проекта позволит увеличить мощность станции на 550 МВт до 4050 МВт и существенно снизить воздействие на окружающую среду за счет применения современных технологий золошлакового удаления. Стоимость проекта составляет 123,7 миллиарда тенге, при этом планируется сократить сроки ввода станции в эксплуатацию и завершить проект в 2023 году. Таким образом, всего в краткосрочной перспективе будет введено порядка 1200 МВт мощностей для обеспечения нужд растущей экономики РК, реализации крупных индустриальных проектов.

Главе правительства презентовали перспективные инвестиционные проекты в сфере горнодобывающей, металлургической, углехимической и обрабатывающей промышленности на общую сумму 227,5 миллиарда тенге, которые планируется реализовать в индустриальной зоне Экибастузе.

Одним из крупнейших проектов металлургической промышленности Казахстана станет строительство ферросплавного завода мощностью 240 тысяч тонн высокомарочного ферросилиция и 12 тысяч тонн микрокремнезема в год. Проект реализует ТОО "EkibastuzFerroAlloys" в период 2021-2023 годов. Стоимость проекта превышает 55 миллиардов тенге. Во время строительства предприятия будет открыто 1,5 тысячи рабочих мест, а после его запуска - 800 постоянных рабочих мест. Реализация проекта увеличит экспортный потенциал Казахстана на рынке ферросплавов и позволит улучшить позиции РК в мировом рейтинге экспортеров ферросилиция с 5 до 2 места.

Компания "Ansa Silicon" планирует построить завод по производству технического кремния мощностью 35 тысяч тонн продукции в год. Стоимость проекта - свыше 40 миллиардов тенге, ввод в эксплуатацию запланирован на 2023 год. Будет создано порядка 400 новых рабочих мест. Продукция будет экспортироваться в США, Японию и страны Европейского Союза.

Глава правительства посетил предприятия по производству железнодорожных колес (ТОО "Проммашкомплект"), железнодорожных осей и колесных пар ("R.W.S. Wheelset"), железобетонных шпал и бруса ("R.W.S. Concrete"), крепежных изделий - упругих клемм, болтов и шурупов ("ФерроТрансТрейд"). Объем экспорта составляет 70-80% продукции.

Новый импульс развитию железнодорожного машиностроения в Казахстане придаст реализация в Экибастузе проекта строительства кузнечно-бандажного комплекса ТОО "Railcast Systems" с участием инвесторов из ФРГ и РФ. Мощность производства - 102 тысячи черновых бандажей для локомотивов, заготовок больших зубчатых колес и кованых изделий в год. Стоимость проекта - 70,1 миллиарда тенге, срок реализации - 2024 год, будет создано 600 рабочих мест. Запуск предприятия позволит полностью обеспечить внутренние потребности РК в указанной продукции. При этом 81% будет экспортироваться на внешние рынки.

В Павлодаре премьер-министр ознакомился с развитием производства и реализацией экологической стратегии АО "Алюминий Казахстана", посетил завод "ТемірМаш" по производству специальной техники различного назначения, завод "ZENITH" по изготовлению строительных материалов.

По итогам 4 месяцев объем промышленного производства в Павлодарской области вырос в сравнении с аналогичным периодом 2020 года на 4,2%, до 573,7 миллиарда тенге, в том числе обрабатывающая промышленность - на 5,9%.

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