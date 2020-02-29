В Павлодарской области незаконно повысили тарифы

Экибастуз. 28 февраля. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой Павлодарской области расследуется уголовное дело в отношении экс-руководителя областного департамента по регулированию естественных монополий и других лиц по факту злоупотребления должностными полномочиями, передает Kazakhstan Today.
Установлено, что указанным департаментом в качестве чрезвычайной регулирующей меры незаконно утверждался тариф на услуги субъекта естественных монополий, тогда как фактически основания для его повышения отсутствовали. В результате необоснованного повышения тарифа коммерческим предприятиям города Экибастуза и других регионов причинен материальный ущерб на общую сумму около 150 млн тенге", - сообщили в пресс-службе Антикоррупционного ведомства.
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