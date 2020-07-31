В первом полугодии группа KAZ Minerals увеличила производство меди на 4%

Алматы. 30 июля. Kazakhstan Today - В первом полугодии 2020 года группа KAZ Minerals произвела 153,8 тыс. тонн меди, что на 4% больше, чем в первой половине 2019 года, передает Kazakhstan Today.

В первом полугодии 2020 года группа KAZ Minerals произвела 153,8 тыс. тонн меди - на 4% больше, чем в первой половине 2019 года (147,6 тыс. тонн), в основном за счет высокой пропускной способности обогатительных фабрик и повышенного содержания меди в руде Бозшаколя. Производство золота увеличилось на 25%, до 109,7 тыс. унций (I полугодие 2019 года - 87,7 тыс. унций)", - сообщили в пресс-службе компании.

На Актогайском ГОКе в ВКО в первом полугодии произведено 67,6 тыс. тонн, на Бозшакольском ГОКе в Павлодарской области - 60,4 тыс. тонн, на предприятиях Восточного региона и руднике Бозымчак в Кыргызстане - 25,8 тыс. тонн меди.

Как отметили в пресс-службе, KAZ Minerals на пути к достижению запланированного объема производства всех металлов, но учитывает повышенный риск воздействия Covid-19 во втором полугодии.

Во втором квартале 2020 года группа KAZ Minerals увеличила производство меди на всех своих предприятиях и обеспечила 5-процентный рост производства, что является отличным показателем в нынешней сложной операционной среде и отражает самоотверженность и стойкость наших сотрудников. Мы вступаем во вторую половину года с повышенным уровнем риска Covid-19, тем не менее производство всех металлов на данный момент находится на пути к достижению годовых целей", - сказал председатель правления группы KAZ Minerals Эндрю Саузам.

Актогай

В первом полугодии 2020 года добыча руды на Актогае сократилась на 19%, до 19,7 млн тонн (I полугодие 2019: 24,2 млн тонн), так как оксидное производство было сосредоточено на повторном орошении ранее добытой руды и добыча оксидного сырья была временно приостановлена. Возобновить добычу планируется в III квартале 2020 года. Сульфидной руды для снабжения основной обогатительной фабрики добыто больше, чем необходимо, поскольку продолжается горная разработка в рамках проекта расширения Актогая.

Производство меди из сульфидной руды сократилось в первом полугодии на 10%, до 56,1 тыс. тонн (I полугодие 2019 года - 62,3 тыс. тонн) в связи с сокращением объемов переработки, снижением содержания меди в руде и временным снижением коэффициента извлечения. В квартальном разрезе производство выросло с 27,2 до 28,9 тыс. тонн, так как снижение содержания меди компенсировано повышенными объемом переработки руды и коэффициентом извлечения.

Производство катодной меди из оксидной руды в первом полугодии оставалось стабильным - 11,5 тыс. тонн (I полугодие 2019 года - 11,8 тыс. тонн), в поквартальном разрезе 5,4 тыс. тонн (I квартал 2020 года - 6,1 тыс. тонн).

Таким образом, общее производство меди в первом полугодии, как и ожидалось, сократилось - на 9%, до 67,6 тыс. тонн (I полугодие 2019 года - 74,1 тыс. тонн). Актогай остается на пути к достижению годового диапазона 120-130 тыс. тонн - с учетом снижения среднего содержания меди во II полугодии. На производство могут повлиять перебои, связанные с Covid-19.

Бозшаколь

Добыча руды на Бозшаколе сократилась в первой половине 2020 года на 19%, до 14,3 млн тонн (I полугодие 2019 года - 17,5 млн тонн) за счет сокращения вскрыши каолинизированного сырья для доступа к сульфидной руде. Общее снижение соответствует планам рудника и частично компенсировано 16%-ным увеличением добычи сульфидной руды.

Производство меди выросло на 28%, до 60,4 тыс. тонн (I полугодие 2019 года - 47,1 тыс. тонн) за счет повышенной пропускной способности и более высокого среднего содержания металла в руде. Производство меди в объеме 30,6 тыс. тонн во втором квартале на 3% выше первого квартала (29,8 тыс. тонн), так как меньший объем переработки был компенсирован более высоким содержанием.

Плановый годовой диапазон производства меди сохраняется на уровне 110-120 тыс. тонн, на производство могут повлиять перебои, связанные с Covid-19, а также плановое техническое обслуживание, предполагающееся во второй половине года.

Производство золота в первом полугодии 2020 года выросло на 40%, до 83,3 тыс. унций (I полугодие 2019 года - 59,6 тыс. унций) за счет увеличения объемов переработки, более высокого среднего содержания металла в руде и повышенного коэффициента извлечения. Во второй половине года ожидается уменьшение объема производства из-за снижения содержания и объемов переработки. Годовой диапазон производства золота сохраняется на уровне 140-150 тыс. унций.

Объем производства серебра вырос в первом полугодии на 39%, до 465 тыс. унций (I полугодие 2019 года - 334 тыс. унций) за счет увеличения объемов переработки и содержания. Годовой план производства серебра остается неизменным на уровне около 700 тыс. унций - в связи с более низкими ожидаемыми объемами переработки во втором полугодии.

Восточный регион и Бозымчак

В I полугодии 2020 года на рудниках Востокцветмета и на Бозымчаке добыто 2,1 млн тонн руды - на 6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (1,9 млн тонн). Увеличение обусловлено дополнительной добычей и складированием руды с низким содержанием на Бозымчаке.

Производство меди в объеме 25,8 тыс. тонн - на 2% ниже сопоставимого периода (I полугодие 2019 года - 26,4 тыс. тонн). Но в квартальном разрезе объем производства значительно вырос - на 19% до 14 тыс. тонн (1 квартал 2020: 11,8 тыс. тонн), что обусловлено главным образом увеличением объемов переработки руды на Николаевской обогатительной фабрике после запланированного простоя в январе. В настоящее время Восточный регион и рудник Бозымчак на пути к достижению годового ориентира производства меди - около 50 тыс. тонн.

Производство золота в первом полугодии - 25,8 тыс. унций (I полугодие 2019 года - 26,4 тыс. унций). У предприятий Восточного региона и Бозымчака в целом темпы позволяют достигнуть годового планового диапазона производства в 40-50 тыс. унций.

Объем производства серебра за шесть месяцев 2020 года - 1,03 млн унций (I полугодие 2019 года - 930 тыс. унций). В квартальном разрезе производство выросло с 443 до 587 тыс. унций, что обусловлено изменением объемов переработки и увеличением содержания серебра в руде Восточного региона. Годовой план производства серебра - около 1,8 млн унций.

Производство цинка в концентрате составило 23,8 тыс. тонн, на 29% выше аналогичного периода предыдущего года (18,4 тыс. тонн), в результате более высокого содержания цинка в руде всех шахт Восточного региона, содержание металла в руде остается переменным.

Компания не исключает возможных затруднений достижения плановых показателей по всем металлам из-за воздействия Covid-19 во второй половине года.

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