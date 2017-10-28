В порту Актау в ожидании перевалки зерна на судно простаивают более 1000 вагонов - КТЖ

Астана. 28 октября. Kazakhstan Today - В порту Актау из-за несогласованных действий отправителей и получателей в ожидании перевалки зерна на судно простаивают более 1000 вагонов, передает Kazakhstan Today.

"Существующий парк, а это около 9700 зерновозов, может обеспечить перевозку всего урожая, как во внутриреспубликанском, так и экспортом направлении", - сообщил руководитель АО "НК "Казакстан темир жолы" (КТЖ) Канат Алпысбаев на совещании по организации перевозок зерна нового урожая.

По его данным, в настоящее время в порту Актау простаивает порядка 1100 вагонов.

"Из-за несогласованных действий между отправителями и получателями грузов образовалось скопление вагонов на припортовых терминалах в ожидании перевалки на судно при экспортных поставках. В итоге возникают сложности при организации перевозочного процесса и оказании транспортных услуг", - добавил глава КТЖ.

Он пояснил, что для разрешения ситуации в порту Актау необходимо до 1 ноября обеспечить готовность к приему зерна в терминалах, подтверждение фрахта и рационально использовать парк вагонов.

По информации директора департамента АО "КТЖ-Грузовые перевозки" Д. Нигметова, по состоянию на 27 октября этого года грузоотправители заявили к перевозке более 1,2 млн тонн зерна, в том числе 836 тыс. тонн на экспорт. В октябре текущего года планируется обеспечить погрузку более 800 тыс. тонн. Имеющийся парк зерновозов может обеспечить перевозку до 1 млн тонн зерна в месяц при условии соблюдения норм оборота вагонов, проинформировали в пресс-службе КТЖ.

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