В правительстве рассмотрели меры по сдерживанию цен на социально значимые товары

НУР-СУЛТАН. 14 МАЯ - В правительстве республики Казахстан состоялось совещание, где рассмотрены цены на социально значимые продовольственные товары и меры, предпринимаемые по стабилизации цен на рынке, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По сведениям, представленным Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан, рост цен на социально значимые продовольственные товары с начала года по 4 мая текущего года составил 4,8%. При этом, в апреле стоимость товаров выросла на 1,7%.

Наибольший рост отмечен в Атырауской области - 6,8%, Нур-Султане - 6,3% и Шымкенте - 5,6%. Наименьший зафиксирован в Алматинской области - на 4,0%, Карагандинской области - на 4,3% и Кызылординской области на 4,4%", - уточнили в пресс-службе премьер-министра РК.

Как было отмечено в ходе совещания, основными драйверами роста цен стали дисбалансы на отдельных рынках продуктов питания, таких как масло подсолнечное, сахар, яйца куриные и овощная продукция. В частности, первый заместитель премьер-министра обратил внимание на повышение цены на картофель.

Общая картина показывает, что Министерству сельского хозяйства необходимо принимать отраслевые меры, чтобы стабилизировать цены на отдельные продукты питания", - подчеркнул Смаилов.

Так, приняты оперативные меры антимонопольного реагирования, введение предельных цен, проведение сельхозярмарок, заключение меморандумов о стабилизации цен, а также организован ежедневный мониторинг цен.

Кроме того, принято решение ЕЭК о предоставлении льготы по таможенной пошлине на сахар-сырец и введены ограничения на вывоз маточного поголовья КРС и МРС.

Что касается остальных мероприятий Дорожной карты, они находятся на исполнении, так как требуют соблюдения законодательных сроков и определённых процедур.

Вместе с тем, в ближайшее время Министерством торговли и интеграции будут инициированы поправки в законопроект "О биржевой торговле" касательно сокращения сроков согласования постановлений МИО об утверждении предельных цен. Данный проект закона находится на рассмотрении мажилиса парламента.

На заседании правительства РК 12 мая обсуждены вопросы о расширении финансирования форвардных закупок и "оборотной схемы". В этой связи Смаилов дал поручения акиматам до конца мая расширить форвардные закупки до 10 млрд тенге и финансирование "оборотной схемы" до 50 млрд тенге.

По итогам полугодия на заседании правительства планируется рассматривать вопрос цен на социально значимые продовольственные товары. Исполнение поручений по "оборотной схеме", по форвардным закупкам, по Дорожной карте - держать на особом контроле", - поручил он.





Напомним, в правительстве был рассмотрен пакет наиболее перспективных инвестиционных проектов, направленных в большей степени на импортозамещение и обеспечение продбезопасности страны

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