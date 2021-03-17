В правительстве рассмотрели вопросы развития обрабатывающей промышленности

Нур-Султан. 16 марта. Kazakhstan Today - На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы развития обрабатывающей промышленности, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с посланием главы государства Касым-Жомарта Токаева и программой партии "Nur Otan" перед правительством поставлена задача по увеличению производства обрабатывающей промышленности в 1,5 раза к 2025 году.

В текущем году планируется обеспечить рост черной металлургии на 5%, в том числе производство ферросплавов - на 10,4%, стали - на 17% и проката - на 19%, цветной металлургии - на 4,5%, в том числе цинка - на 18,6%, свинца - на 18,8%, медного концентрата - на 9%, алюминия - на 6%.

В химической отрасли ожидается рост производства фосфорных удобрений (+16,6%), аммофоса (+15,4%), селитры аммиачной (+10,7%) и хромовых соединений (+13,6%).

В машиностроении запланирован рост на 13%, включая автомобилестроение (+29%), производство железнодорожных вагонов (+180%), сельхозтехники (+58%) и аккумуляторов (+10%).

Рост объемов производства фармацевтической отрасли запланирован на уровне 5%, что будет обеспечено за счет увеличения производства лекарственных средств на 10,2%, запуска производства по выпуску вакцины против коронавирусной инфекции и 5 новых проектов.

В легкой промышленности ожидается рост на 5%. Будет увеличен объем производства текстильной продукции на 6%, в том числе хлопчатобумажной пряжи (+ 50%), ткани (+14%), ковров (+19%), одежды (+11%), кожи (+30,4%).

В производстве строительных материалов планируется обеспечить рост на уровне 6%, включая производство железобетонных изделий (+16%), кирпичей (+15%), цемента (+11%), растворов строительных (+13%), теплоизоляционных материалов (+12,5%), гипсокартона (+11%).

В текущем году мы должны достигнуть роста индекса физического объема обрабатывающей промышленности на уровне 5,8%. Необходимо обеспечить дальнейший рост в машиностроении, черной металлургии, легкой промышленности, фармацевтике, производстве продуктов питания, стройматериалов. В текущем году следует ввести 110 обрабатывающих проектов на общую сумму порядка 2 трлн тенге", - сказал А. Мамин.

Глава правительства отметил важность учета мировых трендов по внедрению новых технологий в производственные процессы, необходимость принятия мер дополнительного стимулирования предприятий, внедряющих цифровые инновационные решения, а также мер по стимулированию перетока рабочей силы из низкопродуктивных в более производительные сектора.

Главой государства Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым утвержден Национальный план развития Казахстана до 2025 года, основным приоритетом которого определено построение "сильной экономики". В стратегических отраслях будут сформированы национальные проекты. Особая роль в этом отводится обрабатывающему сектору", - сказал А. Мамин.

Премьер-министр подчеркнул, что, согласно Дорожной карте исполнения программы партии "Nur Otan", к 2025 году необходимо обеспечить рост производства экспортоориентированной нефтегазохимической продукции в 9 раз.

В этой связи глава правительства поручил Министерству энергетики совместно с АО "ФНБ "Самрук-Казына" обеспечить в текущем году ввод в эксплуатацию трех нефтегазохимических заводов в Атырауской области и Шымкенте, что позволит увеличить объем производства в нефтегазохимии до 400 тыс. тонн.

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