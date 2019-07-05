В правительстве РК подписаны документы по месторождениям Дунга и Абай

Нур-Султан. 4 июля. Kazakhstan Today - Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин провел переговоры с представителями Total во главе с президентом по разведке и добыче Арно Брёйяком, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи с руководством компании Total был обсужден широкий спектр вопросов сотрудничества в нефтегазовом секторе. Особое внимание было уделено увеличению казахстанского содержания в Северо-Каспийском проекте, развитию совместных компаний для передачи технологий и организации новых производств на территории Казахстана. В ходе встречи также были рассмотрены совместные проекты по развитию возобновляемых источников энергии", - сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

По итогам встречи состоялось подписание документов по проектам Дунга, Абай.

Подписантами документа по месторождению Дунга выступили министр энергетики РК Канат Бозумбаев и вице-президент по Каспию и Южной Европе "Тоталь Разведка и Добыча" Бернар Клеман, директор по совместным предприятиям "Оман Ойл Разведка и Добыча" Абдул Вахаб аль Булуши, член правления "Партекс Ойл и Газ" Фернандо Алвеш.

Согласно соглашению, срок действия договора о разделе продукции месторождения Дунга будет продлен на 15 лет - с 2024 года до 2039 года, что позволит дополнительно добыть порядка 9 млн тонн нефти. Стороны также договорились о реализации Фазы 3 освоения месторождения Дунга, в рамках которого компаниями будет инвестировано порядка $300 млн, что позволит увеличить максимальный уровень добычи нефти с текущих 600 тыс. до 850 тыс. тонн в год.

Важное условие документа - увеличение доли РК в разделе прибыльной продукции в рамках Соглашения по прогрессирующей шкале с текущих 40% до 60% к 1 января 2025 года. В соглашении закреплены обязательства компаний по поставке части добытой нефти на внутренний рынок Казахстана и финансированию социально-инфраструктурных проектов в размере не менее $1 млн ежегодно.

В свою очередь, протокол прямых переговоров по предоставлению права недропользования на разведку и добычу углеводородов в рамках совместной деятельности на морском участке Абай в казахстанском секторе Каспийского моря подписали первый вице-министр энергетики РК Махамбет Досмухамбетов, заместитель председателя правления АО "КазМунайГаз" К. Исказиев и исполнительный вице-президент по Центрально-Азиатскому региону ENI Лука Виньяти.

Реализация проекта обеспечит увеличение инвестиций в разведку и добычу углеводородов в казахстанском секторе Каспийского моря. Согласно документу, заключен контракт на разведку и добычу углеводородов на участке Абай, который предусматривает: бурение первой поисково-разведочной скважины глубиной 2500 м, проведение сейсморазведочных работ 2Д в объеме 700 погонных километров и другие работы на общую сумму более 14 млрд тенге.

В целом реализация соглашения приведет к увеличению экономической выгоды от проекта для Казахстана, а также созданию дополнительного объема работ и услуг для нефтесервисных компаний и новых рабочих мест в регионе.

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