В приграничных регионах Казахстана создается система торговых хабов для евразийского пространства - Султанов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 17 ИЮНЯ - В приграничных регионах Казахстана создается система торговых хабов для евразийского пространства. Об этом в рамках XXV Петербургского международного экономического форума сообщил заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе Минторговли РК, Бахыт Султанов акцентировал внимание на теме продовольственной безопасности. В целях обеспечения внутренней продстабильности многие страны вводят ограничительные меры в торговле продтоварами. Что вкупе со сбоями традиционных цепочек поставок усугубляет риски.

Важны своевременность и объемы поставок. По многим продтоварам страны Евразии комплементарны, важно выработать оптимальные схемы поставок с учетом сезонности, наличия сырьевой базы", - сказал Бахыт Султанов.

Заместитель премьер-министра отметил важность формирования удобной и современной логистической инфраструктуры. Это один из ключевых факторов укрепления экономических связей между странами на евразийском пространстве, а также главный проводник экспорта товаров на мировые рынки. В рамках задач по формированию современной и эффективной инфраструктуры сбыта продукции в Республике Казахстан будет реализован проект по созданию национальной товаропроводящей системы.

В приграничных регионах Казахстана создается система торговых хабов для евразийского пространства. Это узел "Хоргос" на границе с Китаем, международный центр торговли и экономического сотрудничества "Центральная Азия" на границе с Узбекистаном, приграничный торговый центр "Алатау" на границе с Кыргызстаном, торгово-промышленный хаб "Евразия" на территории Западно-Казахстанской области на границе с Российской Федерации", - сказал Бахыт Султанов.

При этом данные хабы будут логистически увязаны с портами Актау и Курык, участвуя в распределении экспортно-импортных потоков с прикаспийскими странами, а также Турцией и Европой. Это позволит создать эффективную цепочку поставок продовольственных товаров внутри региона и основу для наращивания взаимной торговли.

На сегодня остается актуальной идея развития "Большого евразийского партнерства". По словам Бахыта Султанова, концепция "Большой Евразии" уже реализуется. Заданный вектор в текущих условиях обретает особую актуальность.

КНР и страны ЕАЭС подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве. C Ираном действует временное соглашение с октября 2019 года. Дан старт переговорам по заключению соглашения о свободной торговле с Индонезией, также ведутся переговоры с Индией, на стадии проработки соглашение с Монголией. При этом общий потенциал наращивания экспорта при заключении соглашений с вышеперечисленными странами только для одного Казахстана составляет порядка $1,5 млрд", - отметил Султанов.

Напомним, вчера в Санкт-Петербурге стартовал юбилейный, XXV международный экономический форум. Он продлится до 18 июня. Участие примут представители более 90 стран.



