Нур-Султан. 5 мая. Kazakhstan Today - В рамках дорожной карты занятости планируется создать 255 тыс. рабочих мест. Об этом на заседании правительства РК сообщил министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Биржан Нурымбетов, передает Kazakhstan Today.

В рамках дорожной карты занятости (ДКЗ) на 2020-2021 годы начата реализация 1265 проектов, на которых создано 17 тыс. рабочих мест, трудоустроено 10,3 тыс. человек.

Всего в рамках ДКЗ планируется создать 255 тыс. рабочих мест. При этом проекты ДКЗ создадут основу для открытия в будущем более 100 тыс. постоянных рабочих мест", - сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.

По информации главы Минтруда, реализация инфраструктурных проектов ДКЗ будет проходить по 4 основным направлениям:

- капитальный и текущий ремонты, реконструкция и строительство социально-культурных объектов (2703 проекта);

- капитальный, средний и текущий ремонты, реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства (1039 проектов);

- капитальный, средний и текущий ремонты, реконструкция, строительство инженерно-транспортной инфраструктуры (1799 проектов);

- благоустройство населенных пунктов (965 проектов).

Министр отметил, что реализация ДКЗ даст значительный положительный эффект.

К примеру, строительство 80 новых объектов образования позволит решить проблемы аварийных и трехсменных школ, увеличить доступность организаций образования в сельской местности, а также трудоустроить на постоянную работу порядка 7 тыс. педагогов. Строительство 24 объектов здравоохранения увеличит доступность к первичной медико-санитарной помощи, а также позволит трудоустроить порядка 1 тыс. медработников. Строительство 36 объектов культуры и спорта положительно скажется на развитии массового спорта, позволит решить проблемы досуга для молодежи и обеспечить постоянной работой 1,6 тыс. человек.

В свою очередь, строительство 12 новых и модернизация существующих водохозяйственных объектов увеличит доступность питьевой воды для населения, позволит расширить площади орошаемых земель, вовлечь в оборот неиспользуемые земли, обеспечить занятость в смежных отраслях 77 тыс. человек. Строительство 247 новых и модернизация существующих объектов ЖКХ создаст условия для жилищного строительства, обеспечит доступность коммунальных услуг для сельского населения, снизит износ коммунальных сетей. Благоустройство населенных пунктов не только улучшит их внешний облик, но и создаст условия для безопасного и комфортного досуга и отдыха граждан.

Глава МТСЗН также отметил, что в рамках ДКЗ не менее половины работников будут наняты через центры занятости населения, приоритет будет отдаваться безработной молодежи.

Особым условием при реализации инфраструктурных проектов ДКЗ является обеспечение применения не менее 90% товаров и услуг отечественных производителей. Также подрядчики должны обеспечить безопасные условия труда, с применением санитарно-эпидемиологических мер", - подчеркнули в ведомстве.

Местными исполнительными органами представлены для реализации 6506 проектов, 2410 из них реализуются за счет средств из республиканского бюджета.

По состоянию на 1 мая по проектам, реализуемым за счет средств из республиканского бюджета, завершены конкурсы по государственным закупкам по 1779 проектам, или 73,8%). В ряде регионов начата работа по 1265 проектам, создано более 17 тыс. рабочих мест, принято 10 332 работника", - проинформировал Нурымбетов.

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