В рамках Дорожной карты занятости трудоустроят 26 тыс. алматинцев

Алматы. 6 мая. Kazakhstan Today - рамках реализации инфраструктурных проектов планируется создание 26 тыс. новых рабочих мест, передает Kazakhstan Today.

В рамках реализации инфраструктурных проектов планируется создание 26 тыс. новых рабочих мест с обеспечением не менее 50% найма работников через центры занятости населения, с приоритетом на безработную молодежь. После завершения Дорожной карты занятости, за счет строительства новых объектов будет создано 2045 новых постоянных рабочих мест.

Согласно Дорожной карте занятости, всего в Алматы предусматривается реализация 214 инфраструктурных проектов по видам работ и объектов:

1. по капитальному и текущему ремонту, реконструкции социально-культурных объектов;

2. по капитальному, среднему и текущему ремонту, реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства;

3. по капитальному, среднему и текущему ремонту, реконструкции и строительству инженерно-транспортной инфраструктуры;

4. по благоустройству населенных пунктов.

По информации центра занятости населения акимата Алматы, в результате реализации Дорожной карты занятости будет построено 47 новых объектов, в том числе 31 объект в социальной сфере.

Для подачи заявления (соискателям и работодателям) функционирует сайт центра занятости (http://cz-almaty.kz/), где имеется полная информация о проводимых мерах, также доступна ссылка для подачи заявления.

Отмечается, что для содействия в трудоустройстве в рамках ДКЗ приняты резюме от 6408 человек, из них 708 человек - для работы на строительных объектах.

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