В рамках ЕАЭС разработан проект общих принципов и подходов к обеспечению продовольственной безопасности

НУР-СУЛТАН. 14 ОКТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) рассказал о разработке проекта общих принципов и подходов к обеспечению продовольственной безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам Токаева, проблема продовольственной безопасности обрела глобальную актуальность.
Сегодня каждый десятый житель планеты, то есть более 700 млн человек, страдают от нехватки продовольствия. Конечно, ситуация в наших странах значительно лучше. Но наши рынки уже чувствуют давление растущих мировых цен", - сообщил президент РК.
Как отметил Токаев, острота проблемы будет нарастать из года в год.
В качестве ответа Евразийской экономической комиссией совместно со странами Союза разработан проект общих принципов и подходов к обеспечению продовольственной безопасности. Документ предусматривает меры, направленные на обеспечение продовольственными товарами, минимизацию рисков возникновения дефицита, а также меры по импортозамещению материально-технических ресурсов, используемых в агропромышленном комплексе. Учитывая значимость данного документа, предлагаю утвердить его на заседании совета в Алматы", - сказал глава Республики Казахстан.
По его словам, документ должен быть системным, ориентированным на практическое взаимодействия и получение конкретных социально-экономических результатов.
Президент Казахстана отметил дефицит крупных совместных инвестиционных проектов в ЕАЭС
14.10.2021, 19:06 36424
НУР-СУЛТАН. 14 ОКТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭК) отметил дефицит крупных совместных инвестиционных проектов в ЕАЭС, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как отметил глава Казахстана, традиционно промышленной кооперации уделяется большое внимание.
Мы активно продвигаем ее в рамках союза. Сторонами одобрен проект плана мероприятий по реализации программного документа основных направлений промышленного сотрудничества до 2025 года. Системно сотрудничаем в этом направлении с Российской Федерацией. Только за последние два года реализовали ряд крупных промышленных проектов, в частности, завод по производству смазочных материалов совместно с "Лукойлом", два проекта по производству автомобильных комплектующих совместно с КамАЗом, завод по производству шин совместно с Татнефть и ряд других важных проектов", - проинформировал Токаев.
Однако, по его словам, потенциал промышленного сотрудничества с другими странами союза еще не раскрыт.
Имеется дефицит крупных и актуальных инвестиционных проектов. Считаю правильным поручить правительствам усилить данный вектор интеграционного взаимодействия", - заключил президент РК.
Токаев отметил важность развития потенциала трансграничных транспортных артерий и логистических хабов в рамках ЕАЭС
14.10.2021, 18:58 41581
НУР-СУЛТАН. 14 ОКТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) отметил важность развития потенциала трансграничных транспортных артерий и логистических хабов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Важно развивать потенциал транспортных артерий и логистических хабов. Сопряжение ЕАЭС с инициативой "Одного пояса и пути" и формирование современной логистической инфраструктуры значительно усилят экономическое влияние союза на мировые товарные потоки", - сказал президент РК.
Он отметил, что государствами союза уже сформирован пакет инфраструктурных и транспортных проектов.
Важно не только ускорить их реализацию, но и создавать привлекательный тариф на ценовые условия для обслуживания трансграничных товарных потоков. Как и ранее призываю наши транспортные ведомства к более тесному сотрудничеству. Кроме того, считаю, что комиссия совместно со всеми государствами могла бы сделать комплексный обзор транспортных коридоров, барьеров, узких горлышек и предложить конкретные меры по их устранению", - заключил Токаев.
Токаев призвал ЕЭК ускорить переговоры по торговому сотрудничеству ЕАЭС с другими странами
14.10.2021, 18:18 47143
НУР-СУЛТАН. 14 ОКТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) призвал Евразийскую экономическую комиссию ускорить переговорные процессы по торговому сотрудничеству ЕАЭС с другими странами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С учетом постепенного нивелирования последствий пандемии сотрудничество с третьими странами и союзами становится особенно важным. Вместе с тем переговоры о заключении соглашений о свободной торговле с Израилем, Египтом, Индией продолжаются около 5-6 лет, а рынки Индонезии и Монголии изучаются более 2 лет. Думаю, комиссия могла бы ускорить переговорные процессы, подготовить предложения по торговому сотрудничеству с другими странами. Понятно, что некоторое замедление этой работы было связано с пандемией, но постепенно, выходя из этой сложной ситуации, полагаю, что переговорный процесс можно было бы ускорить", - сказал президент РК.
Он отметил, что также важно активно наращивать сотрудничество с Шанхайской организацией сотрудничества. "Первый и крайне важный шаг в этом направлении уже сделан. В сентябре текущего года между Евразийским экономическим союзом и ШОС подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Теперь уже нужно направить работу в практическое русло", - сказал Токаев.
Было бы практически интересно проработать подходы к взаимодействию с новым торговым объединением - Всеобъемлющим региональным экономическим партнерством (ВРЭП). Я напомню, что соглашение о создании ВРЭП было подписано 15 ноября 2020 года в Ханое. Оно предусматривает создание "зоны свободной торговли плюс". То есть плюс обозначает, что данная организация открыта к сотрудничеству с другими странами и она охватывает 10 государств (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины), а также 5 государств, с которыми у АСЕАН уже подписаны соглашения о свободной торговле (Австралия, КНР, Новая Зеландия, Республика Корея и Япония). Предпосылки к достижению положительного результата имеются, так как соглашение о зоне свободной торговли уже подписаны нами с двумя его членами - Сингапуром и Вьетнамом", - заключил он.