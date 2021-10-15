В рамках ЕАЭС разработан проект общих принципов и подходов к обеспечению продовольственной безопасности

Однако, по его словам, потенциал промышленного сотрудничества с другими странами союза еще не раскрыт.

Он отметил, что государствами союза уже сформирован пакет инфраструктурных и транспортных проектов.

НУР-СУЛТАН. 14 ОКТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) призвал Евразийскую экономическую комиссию ускорить переговорные процессы по торговому сотрудничеству ЕАЭС с другими странами, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С учетом постепенного нивелирования последствий пандемии сотрудничество с третьими странами и союзами становится особенно важным. Вместе с тем переговоры о заключении соглашений о свободной торговле с Израилем, Египтом, Индией продолжаются около 5-6 лет, а рынки Индонезии и Монголии изучаются более 2 лет. Думаю, комиссия могла бы ускорить переговорные процессы, подготовить предложения по торговому сотрудничеству с другими странами. Понятно, что некоторое замедление этой работы было связано с пандемией, но постепенно, выходя из этой сложной ситуации, полагаю, что переговорный процесс можно было бы ускорить", - сказал президент РК.

Он отметил, что также важно активно наращивать сотрудничество с Шанхайской организацией сотрудничества. "Первый и крайне важный шаг в этом направлении уже сделан. В сентябре текущего года между Евразийским экономическим союзом и ШОС подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Теперь уже нужно направить работу в практическое русло", - сказал Токаев.

Было бы практически интересно проработать подходы к взаимодействию с новым торговым объединением - Всеобъемлющим региональным экономическим партнерством (ВРЭП). Я напомню, что соглашение о создании ВРЭП было подписано 15 ноября 2020 года в Ханое. Оно предусматривает создание "зоны свободной торговли плюс". То есть плюс обозначает, что данная организация открыта к сотрудничеству с другими странами и она охватывает 10 государств (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины), а также 5 государств, с которыми у АСЕАН уже подписаны соглашения о свободной торговле (Австралия, КНР, Новая Зеландия, Республика Корея и Япония). Предпосылки к достижению положительного результата имеются, так как соглашение о зоне свободной торговли уже подписаны нами с двумя его членами - Сингапуром и Вьетнамом", - заключил он.



