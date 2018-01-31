В рамках образовательной накопительной системы зарегистрированы вклады на сумму более 13 млрд тенге

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В рамках образовательной накопительной системы зарегистрированы вклады на сумму более 13 млрд тенге31.01.2018
Экономика  17:31

Астана. 31 января. Kazakhstan Today - В рамках государственной образовательной накопительной системы (ГОНС) зарегистрировано более 18 тыс. вкладов на сумму более 13 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в АО "Финансовый центр", в этом году ГОНС отметил свое пятилетие. ГОНС предоставляет возможность всем гражданам Казахстана заблаговременно накапливать средства на свое обучение или обучение своих детей при помощи специальных депозитов, на которые кроме банковского вознаграждения - до 14%, также начисляется государственная премия - 5 и 7%. В совокупности доходность по данным вкладам достигает до 21%, что, в свою очередь, повышает доступность образования для молодежи в целом.

"На сегодняшний день в рамках ГОНС зарегистрировано более 18 тысяч образовательных накопительных вкладов на сумму более 13 млрд тенге. На сегодняшний день, сумма начисленной премии составила 1,64 млрд тенге", - сообщили в финцентре.

Сообщается, что в феврале 2018 года ожидается зачисление премии по вкладам ГОНС за 2017 год.

АО "Народный банк Казахстана", АО "Цеснабанк", ДО АО "ВТБ Банк", АО "ForteBank", АО "Казкоммерцбанк", АО "Нурбанк" соответствуют требованиям, предъявляемым законом к банкам второго уровня для участия в ГОНС. Согласно реестру Казахстанского фонда гарантирования депозитов по состоянию на 12 января 2018 года, вышеуказанные банки являются участниками системы обязательного гарантирования депозитов.

По данным финцентра, в текущем году ожидается подключение к данной программе АО "Tengribank".

ГОНС - это социальный проект республиканского масштаба, разработанный по инициативе Президента Республики Казахстан и внедренный в работу в 2013 году (Закон РК от 14 января 2013 года № 67-V "О Государственной образовательной накопительной системе").

В 2017 году был принят ряд поправок для развития программы ГОНС, направленных на: увеличение количества детей, имеющих право на получение повышенной премии государства в размере 7%; расширение банков-участников ГОНС за счет исключения требования к банкам-участникам касательно наличия филиалов в областных центрах, столице и городах республиканского значения; возможность доначисления премии государства, а также возврат излишне начисленных премий государства, за предыдущие периоды; защита образовательных вкладов от всех видов обременений (арестов, ограничений, взысканий).
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