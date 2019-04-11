В рамках программы 7-20-25 принято 11 378 заявок на получение займа на сумму 129,5 млрд тенге

Алматы. 10 апреля. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана сообщил о ходе реализации ряда социальных программ, передает Kazakhstan Today.

По Программе рефинансирования ипотечных займов.

Как напомнили в Нацбанке, программа состоит из двух блоков. Первый блок Программы направлен на оказание поддержки ипотечным заемщикам, получившим займы в период с 2004 по 2009 годы. На рефинансирование указанных займов Национальным банком Казахстана было выделено 130 млрд тенге.

По состоянию на 10 апреля 2019 года в рамках Программы банками одобрено 26 360 займов на сумму 163,2 млрд тенге, рефинансировано 24 659 займов на сумму 144,2 млрд тенге.

Второй блок Программы предусматривает рефинансирование валютных ипотечных займов физических лиц, полученных до 1 января 2016 года, в тенге по курсу Национального банка Казахстана на 18 августа 2015 года.

На 10 апреля 2019 года банками на рефинансирование валютных займов одобрено 6957 заявок на сумму 56,6 млрд тенге, рефинансировано 5553 займа на сумму 44,4 млрд тенге.

Постановлением правления Национального банка №310 от 25 декабря 2018 года срок рефинансирования валютных ипотечных займов банками продлен только до 15 июля 2019 года, срок подачи заемщиком/созаемщиком заявления на рефинансирование займа установлен до 1 июля 2019 года включительно. Для определения соответствия займа условиям программы, заемщикам необходимо обратиться в банк-кредитор.

По Программе 7-20-25.

В рамках реализации программы 7-20-25 по состоянию на 10 апреля 2019 года принято 11 378 заявок на получение займа на сумму 129,5 млрд тенге. Из них одобрено 6665 заявок на предоставление займа на сумму 77,6 млрд тенге.

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