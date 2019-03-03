В развитие семеноводства в Казахстане инвесторы вложат $25 млн

Астана. 16 ноября. Kazakhstan Today - Американские компании "Baumgartner Agriculture Science and Service" (BASS) и казахстанская "Kusto Group" создают совместное предприятие по производству семян кормовых культур с использованием передовых технологий в Казахстане, передает Kazakhstan Today.





"Меморандум о намерениях по созданию предприятия "KAZSEED", подписали сегодня Еркин Татишев, председатель Совета директоров Kusto Group и Эдвард Джосеф Баумгартнер, владелец и генеральный директор BASS", - сообщили в пресс-службе МСХ РК.





По информации ведомства, в первый год объем инвестиций составит порядка $25 млн с дальнейшим увеличением.





Задачей совместного предприятия является обеспечение фермеров Казахстана качественными, адаптированными к климатическим условиям страны семенами. В долгосрочной перспективе - выход на рынок СНГ.





Как отметил заместитель премьер-министра Республики Казахстан - министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев создание подобных передовых предприятий играет огромную роль в достижении задач, поставленных главой государства по увеличению производительности труда и экспорта переработанной продукции сельского хозяйства в 2,5 раза. Производство высококачественных семян непосредственно повлияет на урожайность культур и станет основой роста кормопроизводства страны. Также использование казахстанскими фермерами качественных семян, в части своей высокой урожайности, сможет значительно снизить себестоимость затрат фермеров, повысить рентабельность растениеводства.





Председатель cовета директоров "KUSTO Group" Еркин Татишев подчеркнул, что появление такой специализированной компании в области семеноводства является очень важным шагом для развития растениеводства страны. Передовые технологии и компетенции американских партнеров в этой отрасли, позволят акцентировать процессы не только на производстве семян, но и на селекционную работу.





Представители американских инвесторов отметили положительную динамику развития сельскохозяйственной отрасли Казахстана, а также те меры, которые принимает государство для поддержки всех отраслей АПК в формате G2B.





Необходимо отметить, что в рамках реализации Государственной программы развития АПК на 2017-2021 годы Министерством проводится работа по развитию семеноводства в Республике Казахстан. Так пересмотрен порядок субсидирования в семеноводстве, если раньше фермеру нужно было искать средства на покупку качественных семян или на крайний случай использовать в качестве посадочного материала товарное зерно, то начиная со следующего года фермеры смогут получать семена основных культур бесплатно весной по норме, а взамен осенью, после уборки урожая, должны перечислить в специальной фонд развития семеноводства 30% от стоимости полученных семян. Это позволит фермеру засеять часть его площадей качественными семенами, а путем репродуцирования уже через три года сеять семенами только высокой репродукцией. В свою очередь, аккумулированные в фонде развития семеноводства средства будут направляться на финансирование семеноводческих хозяйств по приобретению ими необходимого оборудования и техники для повышения качества производимых семян.





Компания Baumgartner Agriculture Science and Service (BASS), является одной из лидирующих сервисных и научно-исследовательской компанией в семеноводческой промышленности.





Kusto Group основана в 2002 году. Группа работает в 10 странах мира: Канаде, Китае, Грузии, Израиле, Казахстане, России, Сингапуре, Турции, Вьетнаме, Украине в таких секторах как девелопмент, строительные материалы, нефтедобыча, развитие сети АЗС нового формата "Compass", сельское хозяйство. Всего в группе более 30 компаний, где задействовано 8000 сотрудников.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства