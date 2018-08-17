В РК авиакомпании перевезли 4,6 млн пассажиров за январь - июль 2018 года

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В РК авиакомпании перевезли 4,6 млн пассажиров за январь - июль 2018 года17.08.2018
Экономика  11:00

Астана. 17 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане за январь - июль 2018 года авиакомпаниями перевезено 4,6 млн пассажиров, передает Kazakhstan Today.

За 7 месяцев 2018 года пассажиропоток воздушного транспорта вырос на 15%. С начала года авиакомпаниями перевезено 4,6 млн человек. В прошлом году за этот период 4,0 млн человек воспользовались услугами авиакомпаний, сообщили в пресс-службе Министерства по инвестициям и развитию.

По прогнозным данным, за январь - июль 2018 года аэропортами Республики Казахстан обслужено 7,7 млн человек, что на 11% больше показателя аналогичного периода 2017 года (6,9 млн человек).
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