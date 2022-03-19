В РК продлят запрет на вывоз нефтепродуктов автотранспортом

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НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - В Минэнерго подготовили поправки, предусматривающие исключение непродуктивных посредников при реализации нефтепродуктов в части ужесточения требований к оптовым поставщикам, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков, в рамках исполнения поручения главы государства по реформированию рынка ГСМ планируется принять следующие меры:

Первое. Обеспечение прозрачности и транспарентности в сфере производства и распределения нефтепродуктов.

Второе. Создание резервов нефтепродуктов у крупных потребителей на базе АО "НК "КазМунайГаз" в объеме 150 тысяч тонн и на базе АО "КТЖ" в объеме 50 тысяч тонн.

Третье. Принятие приказа по продлению запрета на вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом с территории РК на 6 месяцев.

Четвертое. Оснащение нефтебаз контрольными приборами учета.

Запланирован ряд мероприятий для дальнейшего увеличения производства как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе.

Также на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе в 2022 году будет увеличена загрузка нефти с 5,2 млн до 6 млн тонн. Эта мера позволит увеличить производство ГСМ для покрытия растущего спроса на внутреннем рынке.

На Павлодарском нефтеперерабатывающем заводе до 2025 года будет реализован проект по реконструкции установки гидроочистки, который позволит увеличить производительность до 6 млн тонн (действующая 5,4 млн тонн) и производить 160 тысяч тонн зимнего дизельного топлива, которое раньше не производилось.

Благодаря реконструкции на Актауском битумном заводе увеличится мощность производства битума с 400 до 450 тысяч тонн в год.

Производство нефтепродуктов по итогам 2021 года составило 12,7 млн тонн.

Из основных видов нефтепродуктов: производство бензина - 4,8 млн тонн, дизельного топлива - 4,9 млн тонн, мазута - 2,4 млн тонн и авиакеросина - 586 тысяч тонн. План на 2022 год - 13,3 млн тонн.