В РК разработаны механизмы сохранения заемщиками жилья, отошедшего на баланс банков из-за долгов по кредитам

Алматы. 25 декабря. Kazakhstan Today - Нацбанк Казахстана продлил программу рефинансирования валютных ипотечных займов, а также предусмотрел возможность банкам применять дополнительные механизмы реабилитации для ипотечных заемщиков из социально уязвимых слоев населения (СУСН), передает Kazakhstan Today.

Как проинформировали в пресс-службе Нацбанка, по итогам анализа реализации Программы рефинансирования ипотечных жилищных займов президентом РК Токаевым дано поручение правительству и Нацбанку разработать ряд мер, направленных на поддержку ипотечных заемщиков из категории СУСН, испытывающих трудности с обслуживанием ипотечных займов, а также заемщиков, чье единственное имущество перешло на баланс банков в счет исполнения обязательств по займам.

В этой связи Нацбанк 23 декабря утвердил изменения и дополнения в Программу, которые предоставят банкам право на основе тщательного всестороннего анализа финансового и социального положения заемщика по соглашению сторон применять в индивидуальном порядке дополнительные механизмы реабилитации заемщиков, относящихся к категории СУСН, испытывающих трудности с обслуживанием ипотечных займов.

Изменения в Программу позволят охватить поддержкой, по данным банков, порядка 7355 заемщиков, относящихся к категории СУСН, c задолженностью по ипотечным займам на сумму 44,6 млрд тенге, в случае если они испытывают обоснованные трудности с обслуживанием ипотечных займов. С целью возврата в собственность заемщика жилья, числящегося на балансе банка, финансовым институтам предоставляется право осуществить финансирование заемщика либо передать ему жилище в аренду с возможностью последующего выкупа", - пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что данные меры будут осуществляться в рамках ранее выделенных на возвратной основе средств и вступят в силу с 1 января 2020 года. Дальнейшая работа с проблемными ипотечными заемщиками, в том числе с категориями граждан, относящихся к СУСН, будет осуществляться в индивидуальном порядке акиматами в рамках созданных по поручению правительства рабочих групп.

По оценке Нацбанка, работа местных исполнительных органов власти по повышению уровня доходов физических лиц, наряду с изменениями в Программу, в совокупности позволят создать условия для исполнения заемщиками обязательств по ипотечным займам.

Кроме того, в пресс-службе проинформировали, что срок рефинансирования валютных ипотечных займов продлен до 31 декабря 2020 года. Заемщикам для рефинансирования валютных ипотечных займов необходимо обратиться в банк-кредитор не позднее 15 декабря 2020 года.

По данным Нацбанка, в рамках первой части Программы предусмотрено рефинансирование ипотечных займов, выданных в период с 2004 по 2009 годы. На поддержку заемщиков Национальным банком выделено 130 млрд тенге. На сегодняшний день оказана помощь 28 тыс. заемщикам на сумму 171,4 млрд тенге, снижена задолженность заемщиков по вознаграждению, комиссиям, неустойке на сумму более 56 млрд тенге.

Выделенные банками средства освоены в полном объеме, и с учетом револьверного механизма количество рефинансированных займов до 2026 года составит более 40 тысяч.

Вторая часть Программы запущена 27 марта 2018 года и предусматривает рефинансирование валютных ипотечных займов физических лиц в тенге по курсу Национального банка на 18 августа 2015 года (188,35 тенге за доллар США). Сумма курсовой разницы (156 млрд тенге) возмещается за счет средств Национального банка. Банками будет снижена задолженность заемщиков по вознаграждению, комиссиям, неустойке на сумму более 136 млрд тенге. На рефинансирование от валютных ипотечных заемщиков в банки подано более 9 тыс. заявок, из них 8840 займов на сумму 78,7 млрд тенге одобрены на рефинансирование.

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