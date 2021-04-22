В РК утратили силу правила оформления сопроводительных накладных на этиловый спирт, алкоголь и табачные изделия

НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - В Казахстане утратили силу правила оформления сопроводительных накладных на этиловый спирт, алкогольную продукцию и табачные изделия, взамен этим документам внедрены сопроводительные накладные на товары, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в комитете государственных доходов Министерства финансов РК, ранее при совершении оборота алкогольной продукции и табачных изделий оформлялись сопроводительные накладные на алкоголь и табачные изделия (СНА, СНТИ). В соответствие с приказом министра финансов утратили силу правила оформления сопроводительных накладных этиловый спирт и алкогольную продукцию и табачные изделия, с одновременным внедрением сопроводительной накладной на товары.

Согласно пункту 5 статьи 9 закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции", пункту 2 статьи 11 закона "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий", запрещается перемещение без наличия сопроводительных накладных на товары", - предупредили в комитете госдоходов.

В связи с этим, 21 апреля 2021 года с 20.00 по 22.00 планируется установка обновления по блокировке выписки СНА и СНТИ.

Таким образом, субъектам предпринимательства при совершении оборота алкогольной продукции и табачных изделий необходимо оформлять сопроводительные накладные на товары (СНТ)", - сообщили в пресс-службе КГД.

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