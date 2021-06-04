В РК утвердили новые предельные цены на товарный газ на внутреннем рынке

НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - Основные магистрали, по которым осуществляется внутреннее газоснабжение республики, отработали свой назначенный ресурс и имеют множество закритических дефектов по результатам диагностических обследований, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Срок эксплуатации 70% газовой инфраструктуры, имеющей стратегическую важность в обеспечении энергетической безопасности как в разрезе регионов, так и в масштабах страны, превышает 40 лет, сообщает пресс-служба Минэнерго РК.

Согласно законодательству РК, государственное регулирование оптовой цены товарного газа осуществляет Министерство энергетики, розничной цены - Министерство национальной экономики.

Для сдерживания конечной стоимости газа на внутреннем рынке АО "КазТрансГаз" ежегодно за счет экспорта газа субсидирует внутренний рынок страны. За 2015-2020 годы сумма убытков Национального оператора от субсидирования внутреннего рынка составила порядка 425 миллиардов тенге.

По информации Министерства энергетики, последний раз предельные цены оптовой реализации товарного газа корректировались 1 января 2019 года, тогда они были снижены в пределах от 3,8 до 17,5% в зависимости от региона и не повышались до текущего времени.

В настоящее время утверждённые предельные оптовые цены на товарный газ для внутреннего рынка ниже себестоимости поставляемого газа. В различных областях утвержденная оптовая цена ниже себестоимости от 1,5 до 2,5 раза.

В связи с этим, в случае установления предельных цен оптовой реализации товарного газа на текущем уровне, затраты Национального оператора в дальнейшем увеличились бы, а невыполнение инвестиционных программ в конечном итоге могут привести к увеличению количества закритичных дефектов газопроводов, что может привести в дальнейшем к непоправимому ущербу для страны", - отметили в Минэнерго.

Исходя из вышеизложенного, утверждены предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан на период с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года. Согласно данному приказу, предельные цены оптовой реализации повышены в среднем на 11% в зависимости от региона.

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