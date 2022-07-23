В РК в пользование для добычи углеводородов отдали 16 участков

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НУР-СУЛТАН. 22 ИЮЛЯ - Президент заслушал отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО "НК QazaqGaz" за первое полугодие 2022 года, а также о ходе исполнения его поручений по обеспечению товарным газом внутреннего рынка, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Принятые национальной компанией неотложные меры позволили не допустить дефицита товарного газа на внутреннем рынке, сообщает пресс-служба Акорды

По словам председателя правления АО "НК QazaqGaz" Санжара Жаркешова, на сегодняшний день полностью удовлетворены потребности внутреннего рынка. QazaqGaz приступил к строительству ГПЗ на Кашагане мощностью 1 млрд м3. Проводятся работы по расширению ресурсной базы за счет новых проектов разведки и добычи газа. Также утвержден комплексный план развития газовой отрасли на 2022-2026 годы.

Глава государства был проинформирован о ходе проведения комплексного аудита деятельности компании. Ведется международный технический аудит газотранспортной системы Казахстана. В результате оптимизации расходов национальной компании экономия с начала 2022 года составила 9 млрд тенге.

Председатель правления АО "НК QazaqGaz" также доложил, что проводятся работы по сокращению перечня запрашиваемых документов для выдачи технических условий по подключению к газу.

Разработан и внесен на рассмотрение комплекс мер по социально справедливой реформе ценообразования.

По итогам встречи президент дал ряд поручений, в том числе по наращиванию темпов газификации в Казахстане.