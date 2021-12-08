В РК за год инвестиции в сельское хозяйство увеличились почти на 50%

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НУР-СУЛТАН. 7 ДЕКАБРЯ - В Казахстане по итогам десяти месяцев текущего года сумма инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве увеличилась на значительные 46,3% за год и достигла 603,4 млрд тенге (годом ранее - 412,5 млрд тенге), передает KAZAKHSTAN TODAY.

Из года в год наблюдается динамичный рост инвестиций в секторе. За последние пять лет инвестиции растут в среднем на 24,3% в год. Кроме того, заметно увеличивается и доля инвестиций в сельское хозяйство от общего объёма капвложений по стране: если пять лет назад она составляла 3,6%, то сейчас - 6,1%, сообщает Ranking.kz

С учётом недостатка финансирования в секторе подобная динамика роста в сегменте инвестиций - позитивный показатель. Напомним: именно недостаток финансирования затрудняет деятельность большинства сельхозтоваропроизводителей. При этом большинство субъектов рынка отмечают, что основным элементом поддержки производства являются льготные кредиты, а также другие механизмы государственной поддержки.

Главный источник льготных займов для субъектов сельского хозяйства - государственный финансовый институт Аграрная кредитная корпорация (АКК). Корпорация кредитует отрасль АПК на выгодных условиях - по низкой процентной ставке и на длительный срок, - содействуя тем самым не только обеспечению продовольственной безопасности, но и повышению экспортного потенциала страны.

Кредитный портфель компании в 2020 году увеличился почти на 25% и достиг 449,2 млрд тенге. Немаловажно, что большую часть портфеля - порядка 65% - составляют займы, направленные на развитие сегмента МСБ на селе.

Только в 2020 году АКК профинансировала 75 инвестиционных проектов на общую сумму 45,7 млрд тенге. Все проекты поэтапно вводятся в эксплуатацию согласно графикам реализации. Всего за 2017-2020 годы компания профинансировала 276 инвестиционных проектов на общую сумму 262,5 млрд тенге.

В текущем году объём кредитования АКК утверждён на уровне 251,9 млрд тенге. Уже сейчас (по состоянию на 1 декабря 2021 года) из вышеуказанной суммы корпорация профинансировала более 7,1 тыс. предпринимателей на общую сумму свыше 209 млрд тенге.

В разрезе направлений проектов 70 млрд тенге, или 27,8% от запланированного объёма финансирования, приходится на весенне-полевые и уборочные работы с охватом 3 млн га сельскохозяйственных угодий по программе "Кен дала". На фондирование кредитных товариществ направлено 89,5 млрд тенге, средства ориентированы на приобретение техники, закупку скота и прочие нужны. На создание промышленных и семейных молочно-товарных ферм направлено 19,5 млрд тенге, на развитие растениеводства - 21,4 млрд тенге (на эти средства будут построены промышленные теплицы для овощей и зелени и закуплены системы капельного орошения), и т.д.

Таким образом, финансирование со стороны АКК является ключевым драйвером роста инвестиционной активности в АПК. Корпорация охватывает широкий спектр проектов, финансируя все основные направления.

За последние годы эффективность деятельности компании растёт. Так, к примеру, показатель эффективности использования активов RОА в 2020 году составил 3,9%. Показатель эффективности использования собственного капитала RОЕ в 2020 году увеличился с 10,2% до 11,7%.

Кроме того, в 2020 году АКК внесла корректировки в Стратегию развития на 2020-2029 годы. В качестве оператора государственных программ развития АПК компания будет осуществлять финансирование субъектов АПК из государственных источников, внутренних и внешних рынков капитала.

Благодаря слиянию АО "КазАгро" и АО "НУХ "Байтерек"" к АКК присоединятся ещё два финансовых института. АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства", осуществляющее микрокредитование малого бизнеса, будет реорганизовано, часть полномочий перейдёт к АО "Аграрная кредитная корпорация". Фактически это означает, что АКК станет единой отраслевой кредитующей организацией. Крупнейшая в республике компания по лизингу сельхозтехники и оборудования - АО "КазАгроФинанс" - также будет передана холдингом "Байтерек" в АКК в качестве дочерней компании.

Консолидация функционала трёх институтов в одном позволит эффективнее финансировать отрасль сельского хозяйства страны и однозначно снимет для фермеров вопрос, куда обращаться в разных ситуациях за льготным кредитом, отмечают аналитики.



