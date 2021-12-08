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В РК за год инвестиции в сельское хозяйство увеличились почти на 50%

07.12.2021, 13:14 39313
В РК за год инвестиции в сельское хозяйство увеличились почти на 50%
Фото: strategy2050.kz
НУР-СУЛТАН. 7 ДЕКАБРЯ - В Казахстане по итогам десяти месяцев текущего года сумма инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве увеличилась на значительные 46,3% за год и достигла 603,4 млрд тенге (годом ранее - 412,5 млрд тенге), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Из года в год наблюдается динамичный рост инвестиций в секторе. За последние пять лет инвестиции растут в среднем на 24,3% в год. Кроме того, заметно увеличивается и доля инвестиций в сельское хозяйство от общего объёма капвложений по стране: если пять лет назад она составляла 3,6%, то сейчас - 6,1%, сообщает Ranking.kz.
 
С учётом недостатка финансирования в секторе подобная динамика роста в сегменте инвестиций - позитивный показатель. Напомним: именно недостаток финансирования затрудняет деятельность большинства сельхозтоваропроизводителей. При этом большинство субъектов рынка отмечают, что основным элементом поддержки производства являются льготные кредиты, а также другие механизмы государственной поддержки.
 
Главный источник льготных займов для субъектов сельского хозяйства - государственный финансовый институт Аграрная кредитная корпорация (АКК). Корпорация кредитует отрасль АПК на выгодных условиях - по низкой процентной ставке и на длительный срок, - содействуя тем самым не только обеспечению продовольственной безопасности, но и повышению экспортного потенциала страны.
 
Кредитный портфель компании в 2020 году увеличился почти на 25% и достиг 449,2 млрд тенге. Немаловажно, что большую часть портфеля - порядка 65% - составляют займы, направленные на развитие сегмента МСБ на селе.
 
Только в 2020 году АКК профинансировала 75 инвестиционных проектов на общую сумму 45,7 млрд тенге. Все проекты поэтапно вводятся в эксплуатацию согласно графикам реализации. Всего за 2017-2020 годы компания профинансировала 276 инвестиционных проектов на общую сумму 262,5 млрд тенге.
 
В текущем году объём кредитования АКК утверждён на уровне 251,9 млрд тенге. Уже сейчас (по состоянию на 1 декабря 2021 года) из вышеуказанной суммы корпорация профинансировала более 7,1 тыс. предпринимателей на общую сумму свыше 209 млрд тенге.
 
В разрезе направлений проектов 70 млрд тенге, или 27,8% от запланированного объёма финансирования, приходится на весенне-полевые и уборочные работы с охватом 3 млн га сельскохозяйственных угодий по программе "Кен дала". На фондирование кредитных товариществ направлено 89,5 млрд тенге, средства ориентированы на приобретение техники, закупку скота и прочие нужны. На создание промышленных и семейных молочно-товарных ферм направлено 19,5 млрд тенге, на развитие растениеводства - 21,4 млрд тенге (на эти средства будут построены промышленные теплицы для овощей и зелени и закуплены системы капельного орошения), и т.д.
 
Таким образом, финансирование со стороны АКК является ключевым драйвером роста инвестиционной активности в АПК. Корпорация охватывает широкий спектр проектов, финансируя все основные направления.
 
За последние годы эффективность деятельности компании растёт. Так, к примеру, показатель эффективности использования активов RОА в 2020 году составил 3,9%. Показатель эффективности использования собственного капитала RОЕ в 2020 году увеличился с 10,2% до 11,7%.
 
Кроме того, в 2020 году АКК внесла корректировки в Стратегию развития на 2020-2029 годы. В качестве оператора государственных программ развития АПК компания будет осуществлять финансирование субъектов АПК из государственных источников, внутренних и внешних рынков капитала.
 
Благодаря слиянию АО "КазАгро" и АО "НУХ "Байтерек"" к АКК присоединятся ещё два финансовых института. АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства", осуществляющее микрокредитование малого бизнеса, будет реорганизовано, часть полномочий перейдёт к АО "Аграрная кредитная корпорация". Фактически это означает, что АКК станет единой отраслевой кредитующей организацией. Крупнейшая в республике компания по лизингу сельхозтехники и оборудования - АО "КазАгроФинанс" - также будет передана холдингом "Байтерек" в АКК в качестве дочерней компании.
 
Консолидация функционала трёх институтов в одном позволит эффективнее финансировать отрасль сельского хозяйства страны и однозначно снимет для фермеров вопрос, куда обращаться в разных ситуациях за льготным кредитом, отмечают аналитики.

 

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В Казахстане утверждены правила контроля за госзакупками

07.12.2021, 17:51 74683
НУР-СУЛТАН. 7 ДЕКАБРЯ - В Казахстане приказом министра финансов РК Жамаубаева Ерулана от 30 ноября 2021 года утверждены правила проведения контроля, осуществляемого централизованной службой по контролю за закупками, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно утвержденным правилам, контроль проводится централизованной службой по контролю за закупками без посещения объекта контроля. Правила определяют порядок проведения контроля, осуществляемого централизованной службой по контролю за закупками, за исключением централизованной службы по контролю за закупками Фонда национального благосостояния.
 
Как отмечается в правилах, объектами контроля являются: 

 - заказчик, организатор закупок, тендерная комиссия (аукционная комиссия), экспертная комиссия по закупкам, эксперт по закупкам;
 
 - потенциальный поставщик, поставщик, а также лица, привлекаемые ими в качестве субподрядчиков по выполнению работ либо соисполнителей по оказанию услуг, в пределах предмета проводимых закупок;
 
 - оператор информационной системы электронных закупок.
 
Целью контроля закупок является своевременное пресечение и недопущение нарушений, предоставление объекту контроля права самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам контроля закупок и снижение административной нагрузки на объекты контроля.
 
Контроль закупок способом тендера (аукциона), согласно правилам, проводится по следующим направлениям:
 
1) первое направление - со дня объявления тендера (аукциона) до окончания срока приема замечаний в период предварительного обсуждения проекта тендерной документации (аукционной документации) или в течение 10 рабочих дней со дня получения жалобы; в течение десяти календарных дней со дня размещения текста объявления об осуществлении закупок способом тендера, в случае если предварительное обсуждение проекта тендерной документации не осуществляется или в течение 10 рабочих дней со дня получения жалобы;
 
2) второе направление - в течение десяти календарных дней со дня размещения на веб-портале протокола предварительного обсуждения проекта тендерной документации или в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения жалобы;
 
3) третье направление - в течение 7 рабочих дней со дня размещения на веб-портале протокола предварительного допуска;
 
4) четвертое направление - в течение 5 рабочих дней со дня размещения протокола итогов до заключения договора о закупках или в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения жалобы.
 
Полный текст приказа размещен в информационно-правовой системе нормативных правовых актов "Адилет".
 

Тенге укрепляется по отношению к доллару

07.12.2021, 16:19 86131
Тенге укрепляется по отношению к доллару
НУР-СУЛТАН. 7 ДЕКАБРЯ - Курс тенге относительно доллара второй день подряд укрепляется, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На утренней сессии на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара составил 434,4 тенге. Нацвалюта усилилась на 1,33 пункта, сообщает orda.kz.
 

На 11:00 по времени Нур-Султана цена февральского фьючерса нефти марки Brent составила 73,6 доллара за баррель (+0,79%), а январского фьючерса марки WTI - 70,2 доллара (+1,02%)", - пишет издание.

 
Ранее сообщалось, что на прошлой неделе для стабилизации курса тенге Нацбанк потратил 64 млн долларов за один день. По мнению зампреда Нацбанка Алии Молдабековой, курс тенге ослаб из-за обвала цен на нефть и дефицита иностранной валюты, который появился после праздника. Зампредседателя Нацбанка Алия Молдабекова указала, что объём торгов 2 декабря парой тенге/доллар на бирже достиг 292 млн долларов. Это рекордный уровень с апреля 2020 года.
 

С начала года Национальный банк обменял свыше двух тыс. поврежденных банкнот

07.12.2021, 15:31 95095
С начала года Национальный банк обменял свыше двух тыс. поврежденных банкнот
Фото: kaznet.me
НУР-СУЛТАН. 7 ДЕКАБРЯ - С начала года Национальный банк обменял 2542 поврежденные банкноты. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В филиалы Национального банка Казахстана на экспертизу поступают поврежденные банкноты: отсыревшие, обгоревшие и порванные. Все эти банкноты собираются по фрагментам и восстанавливаются. С начала года НБК обменял 2542 банкноты из принятых 3079 сомнительных купюр и монет", - сообщил начальник управления экспертизы банкнот и монет Национального банка Казахстана Аскат Мукамадиев.

 
По его словам, если банкнота сохранила более 50% от своей величины, то ее можно сдать в филиалы НБК на экспертизу для установления ее подлинности и платежности. 
 

Для этого вам необходимо аккуратно собрать все оставшиеся фрагменты поврежденной купюры. Ни в коем случае не доставайте их из конверта, кошелька или другой упаковки, в которой они хранились. Иначе банкноты могут пострадать еще больше и установить их подлинность и номинал будет сложнее. Испорченные деньги нужно обернуть чем-то мягким и положить в коробку для максимального сохранения площади пострадавших банкнот. После этого их необходимо отнести в территориальный филиал Национального Банка для проведения экспертизы. Подлинные купюры, сохранившие необходимую для обмена площадь, обменяют на новые. Проверка будет бесплатной, но может занять существенное время. Если банкнота сохранила не менее 70% от своей величины и знаки (письменные или цифровые), обозначающие их номинал и имеющие незначительные повреждения (если они не препятствуют определению подлинности банкнот), то она подлежит безусловному обмену на годную к обращению купюру. Эти банкноты можно обменять во всех банках второго уровня, филиалах НБК и в АО "Казпочта", - сообщил Мукамадиев.

 
Также в Нацбанке отметили, что БВУ вправе устанавливать комиссию за оказание данной услуги согласно внутренним нормативным документам.
 
 

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