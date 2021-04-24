В РК завершился аукцион на право разведки и добычи углеводородов

НУР-СУЛТАН. 23 АПРЕЛЯ - 23 апреля в Казахстане прошел второй электронный аукцион на предоставление права недропользования по углеводородному сырью. По итогам аукциона общая сумма подписного бонуса составила 9,3 миллиарда тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно кодексу РК "О недрах и недропользовании с 1 сентября 2020 года Министерство энергетики страны проводит аукцион на предоставление права недропользования по углеводородам в электронном формате. Минэнерго разместило извещение о проведении аукциона на предоставление права недропользования по углеводородам на интернет-ресурсе 28 января 2021 года по 15 участкам недр, сообщает пресс-служба ведомства.

Дата проведения аукциона была назначена на 23 апреля 2021 года. По 7 участкам аукцион был отменен из-за отсутствия минимального количества участников.

23 апреля, в 17.00, аукцион на предоставление права недропользования по углеводородам был завершен. По итогам состоявшегося аукциона - по 8 участкам недр были определены победители аукциона. Сумма стартового размера подписных бонусов по 8 участкам составляла - 713 миллионов тенге. По итогам аукциона общая сумма подписного бонуса составила 9,3 миллиарда тенге.

Так как аукционы проводятся онлайн и анонимно, участники не видят друг друга. Эта информация недоступна и для специалистов Министерства энергетики РК, которое курирует проведение данных аукционов.

Все вырученные в ходе аукциона средства пополнят бюджет государства.

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