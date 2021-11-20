В РК завершился электронный аукцион на право разведки и добычи углеводородов

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НУР-СУЛТАН. 19 НОЯБРЯ - 19 ноября в Казахстане прошел третий электронный аукцион на предоставление права недропользования по углеводородному сырью. По итогам аукциона общая сумма подписного бонуса составила порядка 1,8 миллиарда тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно Кодексу РК "О недрах и недропользовании", с 1 сентября 2020 года Министерство энергетики РК проводит аукцион на предоставление права недропользования по углеводородам в электронном формате. Министерство энергетики РК разместило извещение о проведении аукциона на предоставление права недропользования по углеводородам на интернет-ресурсе 18 августа 2021 года по 22 участкам недр, сообщает пресс-служба Минэнерго РК.

Дата проведения аукциона была назначена на 19 ноября. По 8 участкам аукцион был отменен из-за отсутствия минимального количества участников.

19 ноября, в 17.00 по времени Нур-Султана, аукцион на предоставление права недропользования по углеводородам был завершен. По итогам состоявшегося аукциона - по 14 участкам недр были определены победители аукциона. Сумма стартового размера подписных бонусов по 14 участкам составляла - 425 миллионов тенге. По итогам аукциона общая сумма подписного бонуса составила порядка 1,8 миллиарда тенге.

Все вырученные в ходе аукциона средства пополнят бюджет государства.