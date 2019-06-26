В "Самрук-Энерго" и "КТЖ" изменился состав совета директоров

Нур-Султан. 25 июня. Kazakhstan Today - В АО "ФНБ "Самрук-Казына" состоялось очное заседание правления фонда, на котором приняты решения о внесении изменений в состав совета директоров АО "Самрук-Энерго", передает Kazakhstan Today.

В частности, членом cовета директоров АО "Самрук-Энерго" избран представитель АО "Самрук-Казына" Жамиев Алмат Кунжолович, а также продлены полномочия независимого директора совета директоров "Самрук-Энерго" Луки Сутеры на 1 год, сообщили в департаменте по связям с общественностью и маркетинговым коммуникациям "Самрук-Казына".

Председателем совета директоров АО "Самрук-Энерго" избран управляющий директор по экономике и финансам, член правления АО "Самрук-Казына" Карымсаков Бейбит Еркинбаевич.

Кроме этого, решением правления фонда прекращены полномочия членов совета директоров АО "Самрук-Энерго" Нурлана Кусаиновича Рахметова и Анатолия Тихоновича Спицына.

Внесены изменения и в состав совета директоров АО "Национальная компания "Казакстан темір жолы". Так, покинул пост независимый директор совета директоров "КТЖ" Святов Серик Аманжолович.

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