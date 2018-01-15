Астана. 15 января. Kazakhstan Today - В "Самрук-Казына" вдвое сокращено количество управляющих директоров и уменьшено количество структурных подразделений, передает Kazakhstan Today.

"Решением правления утверждена новая структура АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына". Согласно новой структуре, сокращено количество управляющих директоров с 10 до 5, уменьшено количество департаментов и структурных подразделений с 37 до 27, а также введена одна штатная единица заместителя председателя правления", - сообщили в пресс-службе фонда.

Отмечается, что изменение структуры вызвано задачами по повышению мобильности и эффективности управления, углублению процесса трансформации ФНБ "Самрук-Казына", введению вертикальной структуры управления активами, а также повышению экономической эффективности национальных компаний, входящих в структуру Фонда.

Новая структура введена в действие с 11 января текущего года.

Просмотров: 5156