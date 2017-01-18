В Сеуле презентованы возможности маршрута Шелкового пути с формированием грузовой базы в порту Ляньюнган

Сеул. 17 января. Kazakhstan Today - В Сеуле обсуждены возможности и развитие континентальных перевозок по маршруту Шелкового пути через порт Ляньюнган в Китае и Сухой порт в СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота" в Казахстане, сообщали в пресс-службе АО "НК "Казахстан темир жолы".

Презентация проведена представителями логистического блока группы компаний АО "НК "КТЖ" при участии руководителей совместного казахстанско-китайского терминала в порту Ляньюнган, вице-президента по вопросам логистики и контейнеризации администрации морского порта Ляньюнган Чжан Цзыяна, а также специалистов компании DP World, передает Kazakhstan Today.

В мероприятии приняли участие представители Южнокорейского сообщества: Министерства земли, транспорта и морских дел, корпорации железных дорог - KORAIL, а также крупнейших машиностроительных, торговых и логистических компаний.

Экспортеры и представители логистического бизнеса проинформированы о конкурентных преимуществах и перспективах транспортировки с вовлечением логистической системы Казахстана и его партнеров на маршруте Нового шелкового пути.

"Казахстанско-китайский терминал в порту Ляньюнган и транспортно-логистическая инфраструктура СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота" представлены как центры консолидации грузопотоков для организации транспортно-логистических цепочек, соединяющих крупнейшие полюса мировой экономики Евразии через территорию Казахстана", - сообщил исполнительный директор АО "KTZExpress" Сергей Анашкин.

Участники проявили заинтересованность в продвижении своих товаров на рынки Европы, Турции, Ирана и Центральной Азии с использованием логистических возможностей Шелкового пути через логистическую инфраструктуру Казахстана и Китая.

Кроме того, в рамках семинара проведены двусторонние переговоры, в ходе которых достигнуты договоренности о проработке и развитии сервисной и тарифной логистики на маршруте.

Казахстан имеет опыт организации контейнерных поездов с терминала Ляньюнган в Европу, Турцию и Центральную Азию, в этой связи активно прорабатывается вопрос регулярных сухопутных/контейнерных линий и маркетинг глобальных партнерств по привлечению грузов, в том числе с Японией, Вьетнамом и Малайзией, отмечает пресс-служба компании.

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