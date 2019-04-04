Шымкент. 3 апреля. Kazakhstan Today - В Шымкенте 35 предприятий экспортируют продукцию, сообщил сегодня в ходе первого заседания совета по экспорту при акимате города аким мегаполиса Габидулла Абдрахимов, передает Kazakhstan Today.

"На сегодняшний день в городе 35 предприятий, работающих в сфере производства продуктов питания, легкой промышленности, машиностроения, металлургии, фармацевтики и производства строительной продукции, выпускают продукцию на экспорт. Основными торговыми партнерами города Шымкента являются Нидерланды, Российская Федерация, Китай и Узбекистан", - сказал аким города.

На заседании совета были обсуждены инструменты поддержки экспортеров, а также проблемные вопросы экспортеров, расположенных на территории города.

Стоит отметить, что по итогам 2018 года внешнеторговый оборот города составил $903,1 млн. Из них импорт - $568,5 млн, экспорт - $334,6 млн.

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