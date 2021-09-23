В Шымкенте монополист оштрафован на сумму более 22 млн тенге

Фото: из открытых источников

ШЫМКЕНТ. 22 СЕНТЯБРЯ - За неисполнение обязанностей, предусмотренных подпунктами 1) и 3) пункта 2 статьи 26 закона Республики Казахстан "О естественных монополиях", департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Шымкенту привлечено ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" к административной ответственности, сообщили в ведомстве, передает KAZAKHSTAN TODAY.

ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" без включения в местный раздел государственного регистра субъектов естественной монополий и без утвержденного уполномоченным органом тарифа на услуги отвода и очистке сточных вод в период с 2017 года по 1 августа 2021 года получило доход в размере 19 763 349 (девятнадцать миллионов семьсот шестьдесят три тысячи триста сорок девять) тенге", - сообщили в департаменте.

В связи с этим за непредоставление в департамент заявления о включении в Государственный регистр в течение 15 календарных дней со дня начала осуществления данной деятельности привлечен к административной ответственности на общую сумму 19 763 349 тенге по части 3 статьи 164 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", санкция которой предусматривает штраф в размере ста процентов от суммы дохода (выручки), полученного в результате совершения административного правонарушения.

Также за осуществление регулируемой деятельности без утвержденного уполномоченным органом тарифа привлечено к административной ответственности по части 4 статьи 164 Кодекса РК "Об административных правонарушениях". В свою очередь, субъект признал факт совершения нарушения и согласился с уплатой штрафа в размере пятидесяти процентов от указанной в санкции статьи в размере 2 333 600 тенге, отметили в ведомстве.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства