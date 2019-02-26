В состав совета директоров Цеснабанка вошли Жамишев и Орынбаев

Астана. 25 февраля. Kazakhstan Today - АО "Цеснабанк" сообщил о новых назначениях в составе совета директоров, передает Kazakhstan Today.

25 февраля 2019 года Жамишев Болат Бидахметович и Орынбаев Ербол Турмаханович вошли в состав совета директоров АО "Цеснабанк", - сообщается на сайте финучреждения.

Эти назначения прокомментировал председатель совета директоров АО "Цеснабанк" Шигео Катсу: "От лица совета директоров и руководства АО "Цеснабанк" хотел бы выразить свое большое удовлетворение, что господин Жамишев и господин Орынбаев, оба высококвалифицированных и широко признанных профессионала, согласились войти в наш совет директоров. Они являются признанными экспертами с безупречной репутацией. Данные назначения играют ключевую роль в укреплении уровня доверия клиентов к Цеснабанку и реализации его новой стратегии развития".

Таким образом, в состав управляющего органа АО "Цеснабанк" в настоящее время входят: Шигео Катсу - председатель совета директоров, Ербол Орынбаев - член совета директоров, Болат Жамишев - независимый директор, Евгений Пан - член совета директоров, Даулет Кабылбаев - независимый директор.

Болат Жамишев имеет огромный опыт управления в финансовой сфере, возглавлял Министерство финансов РК (2007-2013 годы), Министерство регионального развития РК (2013 - 2014 годы), был председателем Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (2004-2006 годы), кандидат экономических наук. На данный момент также является председателем правления - членом совета директоров АО "Банк развития Казахстана".

Ербол Орынбаев - магистр права Московского государственного университета имени Ломоносова, магистр по международному экономическому развитию Сэнфордской школы государственной политики при Университете Дьюка (США). Имеет большой опыт работы в государственном и частном секторе. В разное время занимал должность заместителя премьер-министра РК, помощника президента РК по экономическим вопросам, управляющего директора Международного банка реконструкции и развития, был членом правления Национального банка РК и Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

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