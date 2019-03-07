В составе правления АО "Народный сберегательный банк Казахстана" произошли изменения

Алматы. 6 марта. Kazakhstan Today - АО "Народный сберегательный банк Казахстана" сообщил об изменениях в составе правления, передает Kazakhstan Today.

Как сообщается на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE), Куат Кусаинбеков исключен из состава правления, Михаил Каблашев избран заместителем председателя правления, членом правления.

В настоящее время правление АО "Народный сберегательный банк Казахстана" состоит из десяти человек. В правление входят: Умут Шаяхметова, Михаил Каблашев, Алия Карпыкова, Мурат Кошенов, Даурен Сартаев, Айвар Боданов, Ертай Салимов, Жаннат Сатубалдина, Нурлан Жагипаров и Аслан Талпаков.

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