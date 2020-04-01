Алматы. 31 марта. Kazakhstan Today - В составе правления Банка ВТБ (Казахстан) произошли изменения, передает Kazakhstan Today.

Решением совета директоров банка ВТБ (Казахстан) от 26 марта 2020 года на должность заместителя председателя правления - члена правления Банка ВТБ (Казахстан) назначен Мангитов Арман Ахтуреевич, курирующий корпоративно-инвестиционный бизнес банка, сообщили в пресс-службе банка.

ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) входит в международную финансовую группу ВТБ. Банк 10 лет успешно работает на финансовом рынке Казахстана. На сегодняшний день ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) имеет филиальную сеть, состоящую из 17 филиалов, расположенных во всех регионах страны. По данным S&P Global Ratings у ВТБ (Казахстан) один из самых высоких кредитных рейтингов среди всех БВУ Казахстана. Центральный офис Банка находится в Алматы. Лицензия Национального банка РК №1.2.14/39 от 3 февраля 2020 года.

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