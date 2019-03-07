В составе совета директоров ForteBank произошли изменения

Астана. 6 марта. Kazakhstan Today - Ельдар Абдразаков избран членом совета директоров АО "ForteBank", передает Kazakhstan Today.

АО "ForteBank" провело внеочередное общее собрание акционеров, на котором был избран совет директоров со сроком полномочий, который истекает в 2022 году. По решению собрания, в состав совета директоров банка вошел Ельдар Абдразаков, говорится в сообщении на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Таким образом, в настоящее время совет директоров банка выглядит следующим образом: трое представителей интересов акционера: Магжан Ауэзов, Ануар Утемуратов, Тимур Исатаев; трое независимых директоров: Рустем Бектуров, Пандза Хуберт Альберт, Ельдар Абдразаков.

В ходе состоявшегося в тот же день заседания совета директоров, Магжан Ауэзов вновь избран председателем совета директоров банка. Кроме того, на данном заседании были сформированы составы всех комитетов совета директоров банка.

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