В составе совета директоров QazaqGaz произошли изменения

Анатолы Тегисбаев и Ануар Битанов вошли в состав совета директоров
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Анатолы Тегисбаев избран членом совета директоров АО "НК QazaqGaz". Ануар Битанов также вошел в состав совета директоров и стал независимым директором, сообщает пресс-служба компании.
Анатолы Тегисбаев - ветеран газовой промышленности Казахстана. Стоял у истоков зарождения нефтегазового комплекса, обладает 40-летним опытом работы в индустрии. В разные годы занимал руководящие должности в АО "Карачаганакгазпром", ОАО "Казбургаз", ТОО "КМГ Карачаганак" и др. С 2022 года Анатолы Тегисбаев избран председателем экспертного совета QazaqGaz и принимает активное участие в реформировании газовой промышленности.
Ануар Битанов - выпускник программы MBA в London BusinessSchool и магистерской программы в области нефтяной инженерии в Stanford University. Имеет опыт работы в нефтегазовой сфере (AGIPKCO, KAZAKHOILAKTOBELLP, BIGSKYENERGYCORPORATION, ROXIPETROLEUM). С 2012 года трудился менеджером проектов в нефтегазовом сектора, затем - партнером в международной консалтинговой компании McKinsey & Company. Реализовывал проекты в США, Германии, Колумбии, Мексике и других странах. Ануар Битанов обладает широким экспертным и практическим опытом в области консалтинга в сфере природных ресурсов.